Cs y PP piden a Sánchez que dé explicaciones por su tesis

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este jueves que su formación va a pedir que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno del Congreso para esclarecer las "dudas razonables" que existen sobre su tesis doctoral.



En un encuentro organizado por 'Madrid. Foro empresarial', Rivera ha calificado de "graves" las informaciones que acusan a Sánchez de haber plagiado su tesis. "Tiene que dar la cara en el Congreso", ha exigido pidiéndole que dé explicaciones ante los grupos parlamentarios en vez de "amenazar" con querellas o "señalar con el dedo" a quienes ponen en duda su trabajo.





?? @Albert_Rivera "Pediremos hoy la comparencia inmediata en el Pleno del Congreso del señor Sánchez. En lugar de amenazar con querellas, lo que debería hacer es explicar si esa tesis la hizo él, si hay plagios, quienes participaron..." #MadridForo2018 pic.twitter.com/ECkC3PH95z — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 13 de septiembre de 2018

El PSOE dice Sánchez no tiene que acudir al Congreso

Por su parte, el secretario general del PP,, ha reclamado a Sánchez, que haga como el líder de su partido, Pablo Casado, y dé cumplidas explicaciones ante la prensa sobre su tesis doctoral porque, a su juicio, con la actual situación "el Gobierno se cae a pedazos".En declaraciones en los pasillos del Congreso, García Egea ha evitado comparar elya que, según ha explicado, el presidente del PP puso a disposición de sesenta periodistas sus trabajos durante varias horas.Trabajos de un curso que, a diferencia de la tesis doctoral de Sánchez,, que sí permite al presidente del Gobierno ser profesor universitario, ha añadido.El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado, Ander Gil, ha defendido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene que acudir al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su tesis después de la polémica suscitada tras unas informaciones que le acusan de plagio.En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gil ha calificado estas informaciones aparecidas este jueves en 'ABC' como '' y es por ello por lo que ha dicho que Sánchez no debe acudir a la Cámara Baja para explicar esta polémica.A primera hora de esta mañana, Sánchez ha anunciado quesi no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa.