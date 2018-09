La Universidad de Salamanca penará las novatadas incluso fuera del campus

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha asegurado este viernes que cualquier estudiante de la institución que "haya atentado", tanto dentro como fuera del recinto universitario y sus campus, "contra la dignidad física o moral del cualquier alumno del Estudio salmantino será sancionado".

Lo ha señalado en una rueda de prensa al hilo de las novatadas, algunas de ellas con marcado carácter vejatorio, que ya han comenzado en Salamanca ante el inicio del curso académico.

Rivero, tras rechazar "categóricamente" esas situaciones y advertir a los estudiantes de que si trasgreden las líneas del respeto de los demás serán sancionados, ha defendido que la mayor parte de los alumnos están al margen de ese tipo de conductas.

Ha resaltado la colaboración del Ayuntamiento a través de la Policía Local en la persecución de estas conductas y se ha referido al comunicado que ha hecho público la USAL en este sentido.

En el texto, el Gobierno de la Universidad de Salamanca ha manifestado su total oposición a este tipo de prácticas, que considera algo absolutamente "inaceptable desde el punto de vista universitario".

Al tiempo ha reiterado que "ninguna agresión, ya sea física o moral, es tolerable en ningún contexto, y menos en la Universidad y sus espacios".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los estudiantes para no perpetuar unas tradiciones "que no pueden asociarse a un rito iniciático, al consumo excesivo de alcohol, al machismo y al acoso" y les ha animado a no participar en actividades vejatorias y a denunciar y rechazar las novatadas.

Para reforzar este compromiso con la comunidad universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, en colaboración con los servicios de Asuntos Sociales, Colegios Mayores, Residencias y Comedores y Producción e Innovación Digital y los representantes estudiantiles, a los que se han sumado el Ayuntamiento de Salamanca y la Policía Local, ha lanzado la campaña "#StopNovatadas".

Bajo el lema "No las permitas. ¡Denuncia!", quiere eliminar estas malas prácticas de los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora.

También el equipo rectoral ha rechazado que los actos de bienvenida a las facultades, escuelas universitarias y colegios mayores y residencias se conviertan en una práctica generalizada de consumo masivo de alcohol y humillación al más débil.

Por todo ello, añade el comunicado, se han reforzado todas las líneas de colaboración con las autoridades locales y se recuerda a los estudiantes que participen en las novatadas que se activarán todos los mecanismos de los que dispone la Universidad para exigir responsabilidades a los participantes.