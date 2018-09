Ábalos exige a Rivera que pida "perdón" por cuestionar la tesis de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "una disculpa pública", que "rectifique" y que pida "perdón" por cuestionar la tesis del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha preguntado por qué defiende al PP "cuando se ve acorralado por la corrupción".

En una intervención en la Fiesta de la Rosa, que anualmente convocan los socialistas valencianos, Ábalos ha acusado al PP y a Ciudadanos de "combatir las políticas, eliminando a las personas" entrando en "lo más personal, buscando desnudar" y así lo hicieron, ha dicho, "con Felipe, con José Luis" (en referencia a los expresidentes socialistas) y ahora con Sánchez.

Pese a este escenario, Ábalos ha asegurado que el PSOE está "muy bien de ánimo" y ha transmitido a quienes atacan al partido que él no es de los que no ponen la otra mejilla: "Donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran".

El también ministro de Fomento ha lamentado que haya partidos que den lecciones "de lo que carecen", y además "no se cortan nada", y ha asegurado que el papel de la oposición lo han asumido determinados medios.

Sobre el líder del PP, Pablo Casado, Ábalos ha considerado que su problema "va más allá del máster o fin de máster", se trata de un partido "muy traumatizado", que fue "derrocado" por un Parlamento con la única fundamentación de una sentencia de la Audiencia Nacional.

Ábalos también se ha dirigido a quienes dicen que "con 84 diputados no se puede gobernar" y les ha asegurado que la política "no es contar bolitas" y, en concreto, a los populares les ha comentado que teniendo "más bolitas, no se comían nada".

El responsable socialista se ha referido a los decretos leyes aprobados hasta ahora por el Gobierno y ha recordado a quienes critican esta fórmula que los decretos tienen que ser convalidados en el Parlamento: "No eludimos nada, los sacamos adelante".

Y sobre el decreto que permite exhumar los restos de Franco, Ábalos ha señalado que "es una vergüenza" que dos fuerzas políticas (PP y Ciudadanos), "una de ellas criada en democracia", se hayan abstenido en la votación.

Ábalos también se ha dirigido a quienes acusan al Gobierno "de usar a Franco como una cortina de humo" para reprocharles que utilizan "la tesis de Pedro Sánchez como una cuestión de Estado".

Sobre este último asunto, el responsable socialista ha criticado que Rivera "lance" en el Congreso la pregunta "que le da la gana" y la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, se lo permita, sin que esté en el orden del día: "No sé si por ignorancia o por complicidad", ha dicho.

Ábalos también ha lamentado que PP y Ciudadanos "patrimonialice" la idea de España y "sólo ellos la puedan invocar", mientras que los socialistas "sólo podemos tener trocitos. Ya está bien".

En este sentido, les ha recordado que es "ministro del Gobierno de España" y con esa legitimidad vamos a usar todo el poder que tenemos, no nos vamos a arrugar. Tenemos el Gobierno".

En su intervención, Ábalos ha dejado claro que el PSOE tiene "un apoyo inmenso, más de lo que reflejan las encuestas", algo que, según ha dicho, se lo ha reconocido incluso la derecha, a la que ve "preocupada" si hay comicios.

"No queremos aprovechar las circunstancias", ha comentado el ministro socialista, que se ha mostrado convencido de que la gente quiere que, "antes de que convoquemos elecciones, se resuelvan algunos temas que ya no pueden esperar" .