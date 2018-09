Rivera dice que hay indicios de fraude en la tesis de Sánchez

El presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, considera que en la tesis universitaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hay indicios de fraude" y afirma que "debe ir con urgencia al Parlamento" a dar explicaciones.

En una entrevista que hoy publica ABC, el líder de Cs también aborda la polémica sobre su currículum académico y explica que "intentan generar conmigo una polémica porque yo nunca he dicho que soy doctor, porque no lo soy. No soy como Sánchez, no necesito sacarme tesis doctorales exprés, ni buscar tribunales amigos ni plagiar nada".

"Yo quiero algún día acabar mi doctorado y hacer esa tesis que tengo pendiente, y por eso ponía (en su currículum oficial) 'doctorando', y no 'doctorado'. A partir de ahí la Universidad (Autónoma de Barcelona) dice que tendría que poner 'cursando doctorado' en vez de 'doctorando'. Los matices son admisibles, lo que no puede ser es que alguien diga que hay títulos que no están", añade.

Sobre la sesión de control del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, Rivera señala que el jefe del Ejecutivo "perdió los papeles".

"Al preguntarle por la tesis en el Congreso tocamos una tecla que le duele porque seguramente oculta alguna cosa", opina el presidente de Cs, que añade que "el Gobierno hace agua. Lo que no es normal es un Gobierno amenazante".

Argumenta que piensa que puede haber un fraude en la tesis porque "ha estado oculta durante mucho tiempo". "Incluso mintió en sede parlamentaria diciéndome a mí que yo mentía y que la podía consultar todo el mundo", agrega.