Torra "no aceptará" un referéndum de autogobierno y pide concreción a Sánchez

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo Estatut.

En una entrevista con la Agencia Efe, Torra ha asegurado que no abandonará "nunca" la "bandera del diálogo y de la mediación" para resolver la cuestión catalana, aunque ha recalcado que no ve "ninguna otra salida que no sea un referéndum de autodeterminación", y así se lo planteará a Sánchez en la segunda reunión que ambos mantendrán, según sus cálculos, "a mediados de octubre".

Para Torra, "lo más importante de la próxima reunión es saber cuál es la propuesta del Gobierno de Sánchez", que ha planteado como vía de solución un referéndum de autogobierno, si bien "no se sabe exactamente en qué consistiría" este nuevo marco de autogobierno.

"Espero que en octubre pongamos cartas claras sobre la mesa y sepamos exactamente cuál es la propuesta política de Sánchez", ha insistido el president, que ha advertido de que "no aceptaremos menos" de lo que consiguió Escocia, en alusión al referéndum acordado con el gobierno británico celebrado en 2014.

De cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, Torra no ha querido avanzar cuál será la posición de los diputados independentistas en el Congreso, ya que antes vendrán unas "semanas decisivas" en Cataluña: "Este mes de octubre para mí es esencial para saber dónde vamos a estar. Finalizado este mes, seguramente tendremos muchos más puntos de análisis".