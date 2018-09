Dolores Delgado se refirió a Marlaska como "maricón" y "nenaza" durante una comida en 2009

La ministra de Justicia Dolores Delgado se refirió al exjuez y actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska como "maricón" y "nenaza" en la comida junto al también magistrado Baltasar Garzón, el excomisario José Manuel Villarejo y otros miembros de la cúpula policial.

Según nuevos audios sobre la reunión que ha publicado moncloa.com, Delgado, entonces fiscal en la Audiencia Nacional, también asegura en un tono distendido que prefiere "un tribunal de hombres". "A mí que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van", asegura la ministra según estas grabaciones.

Delgado hace referencia a Marlaska con comentarios homófobos, como se puede escuchar en uno de los pasajes. "Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza", sentencia. En otro momento, se refiere a él como un "maricón".

En la conversación de habla sobre asuntos judiciales y policiales en términos de confianza y desenfado.

Delgado será previsiblemente este martes reprobada por el Senado, donde el PP la acusará de haber pretendido abandonar al poder judicial y al juez instructor del caso del 'procés', Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica.

A la espera de que se fije el orden del día definitivo del pleno de la Cámara Alta, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, la moción registrada por los populares hace hincapié en que la ministra fue obligada a "rectificar" por Moncloa y "miente descaradamente" cuando sostiene que desde el principio trabajó para garantizar la defensa de la soberanía jurisdiccional española en Bruselas.

Aunque la reprobación tiene un motivo muy concreto, es de esperar que en el debate se cuele la polémica en torno a los encuentros de Delgado con el excomisario José Villarejo.

La filtración de unos audios grabados durante una comida en la que ambos participaron, después de que la ministra negara haber tenido con él ningún tipo de relación, llevó este lunes a PP y Ciudadanos a elevar la presión sobre Delgado, que comparece hoy también en un desayuno informativo.



"Coincidencia" en "tres ocasiones"



Según explicó ayer el Ministerio de Justicia en un comunicado, "a lo largo de los 25 años en que Dolores Delgado ha trabajado en la fiscalía de la Audiencia Nacional tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario José Villarejo en tres ocasiones junto a otros mandos policiales y cargos judiciales y fiscales".

La ministra comparecerá en el Congreso y, aseguró su departamento, "va a seguir trabajando como hasta ahora para mejorar la calidad de la justicia como servicio público".

Justicia recordó que Villarejo se encuentra en prisión provisional como presunto autor de "delitos muy graves" y que su estrategia procesal es "atacar al Estado y sus instituciones. Primero cargó contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia.