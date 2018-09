Torra impulsa un órgano para "sentar las bases" de una constitución catalana

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este martes el Plan de Govern para la XII legislatura con dos puntos destacados: aspira a un mandato completo de 4 años, y a activar un Foro Social, Cívico y Constituyente que sirva para "empezar a sentar las bases para una futura constitución" catalana.

Al presentar este plan de gobierno tras la reunión del Consell Executiu, ha precisado que este Foro Social, Cívico y Constituyente dependerá de la Conselleria de Presidencia, que lidera Elsa Artadi, y buscará la implicación de toda la ciudadanía catalana, con mecanismos que no ha detallado.

Este foro será el responsable de impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña, que duraría los cuatro años de mandato y que serviría para poner las bases de la constitución y también de la arquitectura institucional de un eventual Estado independiente catalán.

Ha concretado que este foro debe "trazar las líneas de lo que el país se propone en su marcha imparable hacia la república catalana" y ha garantizado que será amplio, plural y muy diverso, asegurando que estará en marcha antes del 15 de octubre.

Ha dicho que este foro tendrá delegaciones en todas las vegueries de Cataluña, y ha expuesto que ya tiene los "nombres" para liderarlo -más allá de la propia consellera Artadi-, pero ha pedido tiempo para hacerlos públicos y poder así pulir los detalles que faltan.

Tras una anterior legislatura marcada por que Puigdemont se dio 18 meses para agotarla, Torra rehúsa ponerse plazos: "Después del año pasado, no nos ponemos límites ni calendarios, pero nos ponemos toda la determinación" para seguir avanzando en el proyecto soberanista.

Así, el presidente catalán asegura, por un lado, que quiere implementar una república catalana pero, por el otro, no define los plazos en los que quiere concretarla y asegura que quiere agotar su mandato: "No me planteo en absoluto ir a elecciones", ha zanjado.

Torra sí ha expuesto que mantiene como objetivo "restituir" a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat: en el caso de que esto fuera legalmente posible -ahora mismo no lo es-, el Parlament lo podría impulsar sin necesidad de convocar elecciones, por lo que sería compatible agotar los cuatro años de mandato.

Torra también ha asegurado que buscará las alianzas necesarias para aprobar los Presupuestos catalanes de 2019: ha señalado que los potenciales socios del Govern son la CUP y los comuns, y que no prevé tratar de sumar al PSC -tampoco a Cs ni PP-.

En una rueda de prensa de más de dos horas, Torra ha presentado un plan de Govern con cuatros ejes: una Cataluña cohesionada; una economía próspera, responsable y sostenible; una sociedad fortalecida democráticamente, libre y justa; y una Cataluña abierta al mundo.