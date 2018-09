Podemos ve "poco edificantes" los audios de Delgado

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado hoy de "poco edificante" el comentario de la ministra Dolores Delgado sobre su compañero de gabinete Fernando Grande Marlaska y ha dicho que "cuando un ministro hace algo incorrecto, poco ético o ilegal tiene que dimitir".

Echenique ha respondido así al ser preguntado en RNE por la información que publica hoy moncloa.com, según la cual Delgado, en un almuerzo con el excomisario José Villarejo, dijo que "Marlaska es maricón".

El dirigente de Podemos ha señalado que sería "sensato" que la actual ministra de Justicia dé explicaciones por esos "comentarios terribles" sobre el titular de Interior.

"Esperaremos a ver qué dice y entonces valoraremos", ha señalado Echenique que, no obstante, ha insistido en que "cuando a un ministro se le descubre un actividad que no es ética o que no es acorde a la ley, está bien que dimita".

Además ha recomendado a PP y Ciudadanos que "no se vengan arriba" con este asunto, porque "allí donde está Villarejo está Corinna y, a veces, está también Juan Carlos I y, a lo mejor, tirando mucho de esta manta le destapan los pies a la monarquía".