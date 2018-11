Una asociación judicial recurrirá el nombramiento de Manuel Marchena

Unos 400 jueces de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) han apoyado interponer un recurso contra el nombramiento de Manuel Marchena como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión ha sido apoyada por los magistrados reunidos en la XXXIII asamblea general de la asociación celebrada en Sevilla, que cuenta con 860 miembros.

Según ha explicado a los periodistas tras la votación el portavoz nacional de esta asociación, Raimundo Prado, la presentación del recurso ha sido aprobada "casi por unanimidad" por los magistrados asistentes a la reunión, indicando que se presentará ante el Tribunal Supremo, del que ha dicho que supone "que va a actuar como tiene que actuar".

Prado ha concretado que, no obstante, podría ser un recurso que se salga de la jurisdicción española, ya que "el ordenamiento jurídico no acaba en el Supremo sino en instancias internacionales, que ya se han pronunciado en otras ocasiones sobre este tema" y ha señalado que en la asociación están "plenamente convencidos de que ha hecho lo que tenía que hacer, luchando por una justicia en beneficio de todos y que realmente sea independiente".

El recurso que se interpondrá considera que la forma en la que se ha llevado a cabo el nombramiento incumple el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la que Prado ha dicho que "es una ley orgánica que se incumple por los propios políticos, ya que tienen que ser los vocales los que de manera libre eligen al presidente, pero aquí son los políticos".

"No es por don Manuel Marchena, no nos parece bien que lo elijan primero los políticos y luego los vocales, es un fraude de derecho que no podemos consentir los que creemos en la justicia y creemos en la independencia", ha dicho Prado.

Raimundo Prado ha hecho un llamamiento a las demás asociaciones de jueces de España para que se unan al recurso, "e ir todas juntas". "Es muy importante para la sociedad en general, y el resto debería ir con nosotros, ir todas juntas y lograr que, por una vez en España, esto se convierta en una justicia independiente y que los ciudadanos tengan esa percepción", ha añadido.