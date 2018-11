Chaves reta al PP a probar en qué cometió financiación ilegal del PSOE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha refutado hoy, ante las acusaciones del PP, que en todo el sumario del juicio de los ERE no hay ningún "indicio, dato o prueba" de financiación ilegal del PSOE y tampoco se ha encontrado ninguna caja B en este partido.

Chaves ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, pero no ha contestado a ninguna pregunta del PP que pudiera perjudicar su defensa en el caso de los ERE, en el que está procesado como supuesto autor de un delito de prevaricación.

Sin embargo, sí ha tenido que escuchar casi una hora de intervención del senador del PP Luis Aznar, quien ha considerado que ante los hechos que describe la Fiscalía en este juicio y aplicando el "sentido común" cabe concluir que los ERE falsos fueron "un mecanismo de financiación ilegal" del PSOE de Andalucía.

Para Chaves, no solo no hay ninguna prueba a este respecto, sino que ha retado al PP hasta en dos ocasiones a concretar en qué apartado de los informes de la Fiscalía y la acusación particular del caso de los ERE andaluces hay indicios de su posible implicación en una financiación ilegal de su partido.

A lo que Aznar ha respondido que no tiene ninguna prueba y que si la tuviera la llevaría ante los tribunales y no se la daría a Chaves, quien aunque no ha respondido a preguntas sí ha intervenido en cuatro ocasiones, la última para lamentar que las actitudes "grotescas y deleznables" del senador del PP.

Unos comportamientos que el también expresidente del PSOE ha considerado "incompatibles con el respeto y la dignidad" del Senado y por los que ha dicho que espera que Aznar le pida perdón en algún momento, después de que éste le dijera que podrían volver a llamarlo para comparecer en la comisión una vez terminado el juicio de los ERE.

Aznar ha reprochado al expresidente de la Junta que "al final se le haya torcido el asunto" por haber afirmado que no hay indicios ni pruebas de reformas de sedes del PSOE, ni presunta financiación de campañas electorales ni de pagar sobresueldos a dirigentes.

Unas afirmaciones con las que Chaves comparaba la situación de su partido con la del PP, aunque el senador popular ha visto en ellas que al expresidente del PSOE le ha "traicionado el subconsciente", por lo que le ha emplazado a esperar a las "200 causas abiertas" por posible "uso fraudulento de fondos de la Junta".



"El caso más grave de la historia de la democracia"

Durante su intervención, Aznar ha remarcado que la Fiscalía cifra en 680 millones de euros las cantidades desviadas por la Junta de Andalucía a empresas afines al PSOE por subvenciones previstas para parados y empresas en dificultades, unas cifras que ha considerado "escalofriantes".

Ha calificado este asunto como "el caso de corrupción más grave e importante de la historia de la democracia", y ha subrayado que el montante de los fondos desviados suponen casi 3.000 veces el importe de la cantidad de responsabilidad a título lucrativo que se fijó en la sentencia del caso Gürtel, que derivó en la moción de censura contra el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

A su juicio, se trata de una "gran mentira con terribles consecuencias" porque supone la existencia de una "auténtica trama" para desviar fondos públicos "al servicio del partido que lleva 40 años ostentando el poder en Andalucía".

"Parte de esos fondos estamos convencidos de que han servicio para financiarlos a ustedes", ha concluido.

Chaves ha constatado que Aznar "conoce perfectamente" el sumario del juicio de los ERE, que el senador popular ha ido desgranando con habituales referencias al informe de conclusiones de la Fiscalía e incluso con la escucha de un audio de esta investigación.

También ha exhibido un vídeo de una comparecencia anterior en esta comisión del Senado del exgerente del PSOE Xoan Cornide, para argumentar que hubo sedes del partido "compradas por particulares".

Todas estas afirmaciones han sido seguidas con actitud estoica por Chaves, que solo ha intervenido para retar al senador socialista a aportar pruebas de su supuesta implicación en una financiación irregular del PSOE.

Al final, el expresidente de la Junta y exdirigente socialista ha lamentado la actitud de Aznar durante esta comparecencia en una Cámara a la que siempre ha tenido "el máximo respeto" e incluso ha pedido un turno de palabra de cierre, que no ha sido concedido por la presidenta, para instarle a pedir perdón.