Torra vería "irresponsable" convocar elecciones tras las sentencias del 1-O

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado hoy que sería "irresponsable" convocar elecciones en Cataluña como respuesta a las sentencias del Tribunal Supremo por la causa del 1-O.

En una entrevista al diario digital El Món, Torra ha querido zanjar las especulaciones en torno a la posibilidad de que unas hipotéticas condenas a los procesados por el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 sean respondidas con la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

"Sería irresponsable convocar elecciones, no me lo he planteado nunca, ni en este momento ni cuando haya las sentencias del Supremo. Pienso que la solución no pasa por unas elecciones, sino por cumplir el mandato que tenemos", ha recalcado.

Según Torra, cuando lleguen las sentencias la sociedad catalana deberá entender "el momento trascendental" y "afrontarlo como un reto parecido al del 1-O".

Torra ha apostado por "trabajar desde ahora" en definir la respuesta a las sentencias "de forma unitaria" y ha apelado a "la esperanza y el sacrificio de la ciudadanía", que deberá "organizarse".

El presidente ha señalado que el Govern "mantiene una unidad más sólida que el Parlament", donde la discusión política "provoca disfunciones".

"Si no recuperamos el espíritu del 1-O es imposible que en el próximo embate lo logremos, y hemos de saber encontrar esta unidad de acción del independentismo", ha añadido.