El Gobierno advierte a la UE que su exigencia sobre Gibraltar en el acuerdo Brexit es "irrenunciable"

El Gobierno ha recalcado hoy que su exigencia a la Unión Europea en el acuerdo del Brexit -que cualquier decisión futura sobre Gibraltar deba contar con el visto bueno de España- es "irrenunciable" y confía en que pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo del próximo domingo.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no ha querido especular sobre si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá o no a la cumbre del domingo en caso de que la UE no atienda la petición española pero ha señalado que "ya han sido muchos los países que han dicho que, de acudir, acudirían a un encuentro en el que estuvieran las cosas acordadas".

Los representantes de los jefes de Estado o Gobierno, los conocidos como "sherpas" en la UE continúan preparando la cumbre del domingo no sólo el escollo sobre Gibraltar sino otros asuntos que afectan a otros Estados miembros, como la pesca.

Tampoco ha habido acuerdo en la reunión que han mantenido esta mañana, aunque se han avanzado algunas propuestas que el Gobierno analizará ahora.

Mientras, la primera ministra británica, Theresa May, ha insistido en que su Gobierno "no ha cambiado ni cambiará" su postura sobre Gibraltar y ha dicho que, en las conversaciones con la UE, ha negociado por toda "la familia del Reino Unido", en alusión a las regiones británicas y los territorios dependientes, incluido el Peñón.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha hecho hincapié en que "no hay otra alternativa" para el Gobierno que no sea que la UE atienda su reivindicación respecto a Gibraltar y no ha querido "especular" sobre las fórmulas que se puedan plantear hasta el domingo en las negociaciones.

El Gobierno, ha dicho Celaá, está "claramente decidido" a mantener su posición y confía en que, siendo un país de la UE "que ha sido siempre positivo, constructivo y leal" a sus fines, se atienda y quiere que la UE "se tome más interés por la posición española en el tema de Gibraltar".

"Eso es lo que queremos, que perciba que somos socios de la UE, socios leales de la UE, que lo sabe, y que atienda esta petición de España, que para nosotros no es que sea una petición más sino que es 'la petición' como país", ha aseverado.

El Gobierno mantiene su oposición al Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea mientras no consiga "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184, que contempla que los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre el Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.

El secretario de Estado español para la Unión Europea, Marco Aguiriano, afirmó hoy que el Reino Unido se ha comprometido a hacer una declaración para expresar que "comparte" la interpretación española sobre Gibraltar, lo que significa que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo de Madrid.

"Tenemos una promesa, un compromiso del Gobierno británico, dispuesto, dice, a declarar que la interpretación que vamos a hacer a Veintisiete y con la Comisión del artículo 184 (...) la comparten", afirmó Aguiriano en Bruselas tras una reunión de representantes de los Estados miembros.

Mientras, Celaá ha dicho hoy que el Gobierno ha trabajado "como merecía la cuestión" y que "la prueba" es que llegó a un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar plasmado en cuatro memorandos y ha explicado que el escollo ha surgido en las negociaciones futuras.

El Ejecutivo ha respondido así a las críticas del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que le apoyará si veta "cualquier acuerdo que sea deshonroso para España", incluso aunque el Ejecutivo lo haga "tarde y mal" y después de haber sido "mentiroso e irresponsable".

Fuentes de la dirección nacional del PP han subrayado su malestar por lo ocurrido en esta negociación después de que Casado hubiese advertido a Sánchez en varias ocasiones de qué podía pasar, y han lamentado también que el presidente no le haya llamado para pedirle su apoyo al veto para informarle de la situación.

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melisa Rodríguez, por su parte, ha reprochado a Sánchez que esté más preocupado por "reunirse con una dictadura" en Cuba que por resolver la crisis diplomática que se ha generado sobre Gibraltar.

Rodríguez ha dicho que Cs apoyará a cualquier Ejecutivo que defienda los intereses españoles en el Peñón, sin precisar exactamente si respalda o no la gestión concreta que está llevando a cabo Sánchez.

También el expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado que Pedro Sánchez esté "supuestamente" negociando y amenace con vetar el Brexit desde Cuba, lo que ha calificado "de aurora boreal".

"Las relaciones de #España con #Cuba son prioritarias para nuestro país. Siempre defenderemos el interés de España en todos los foros. Un expresidente del Gobierno debe tener sentido de Estado, no competir como líder de la oposición", le ha contestado Sánchez en Twitter.

La última crítica al Gobierno es la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha explicado que ha trasladado a Sánchez que para defender a la gente trabajadora del campo de Gibraltar tendrá su apoyo pero "para patriotismos extraños, no".