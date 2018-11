Casado aboga por recuperar la Educación como competencia estatal

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido va a enmendar a la totalidad la reforma educativa del PSOE y que va presentar una proposición de ley para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades autónomas.

En un acto de la campaña electoral andaluza, Casado ha defendido que la educación "tiene que ser competencia española, del Estado" y ha dicho que eso no significa ir contra el Estado de autonomías.

Ha insistido en que debe ser el Estado el titular de la competencia, aunque la comunidad lo administre. Por eso, cuando el Gobierno lleve a las Cortes su proyecto de ley educativo, el PP piensa presentar una enmienda a la totalidad y una proposición de ley alternativa con esta propuesta.

"No puede ser ya", ha añadido Casado, quien ha insistido que es la Carta Magna la que dice que la educación es titularidad del Estado.

"No hay que inventar la rueda ni ir contra el Estado de las autonomías. No hay que querer romper la Constitución ni hay que hacer populismo", ha dicho Casado en un mensaje implícito a formaciones como Vox, que apuesta por la disolución de las comunidades autónomas para que el Estado recupere todas las competencias.

El líder de los populares ha advertido de que la ley que va a presentar el Gobierno socialista pretende tumbar una reforma, la del PP, con la que se había logrado que una reducción del 7 por ciento del fracaso escolar en poco más de año y medio.

Ahora los socialistas, han lamentado, pretenden llevar a España a "la cola del informe Pisa" con su proyecto.

Además ha advertido de que esta nueva ley socialista puede llevar a que "no se deje a los padres elegir el colegio ni la educación" de sus hijos o dejar en manos de los "independentistas" las competencias en lenguas cooficiales en lugar de fomentar el bilingüismo.

Ha augurado también que la ley socialista no permita evaluar los conocimientos ni que se refuerce la enseñanza de las asignaturas que necesitan los alumnos "para competir en un mundo cada vez más globalizado".

"Nosotros tenemos la receta" alternativa, ha dicho Casado, quien también ha recordado su propuesta de que haya equiparación salarial para todos los profesores en España, como ya dijo ayer en otro mitin en el que recordó que los docentes andaluces cobran menos que sus colegas de otras comunidades.



Una inmigración "ordenada y legal"

Por otra parte, Casado ha insistido hoy en la campaña andaluza en defender una inmigración "ordenada y legal", ha recalcado que el espacio en España "no es ilimitado" y ha advertido a los inmigrantes de que o respetan "las costumbres occidentales o se han equivocado de país".

"Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana", ha dicho Casado en el mitin central del PP en Granada en el que ha vuelto a coincidir con el candidato a la Junta, Juanma Moreno.

En esta comunidad a la que llegan cada día cientos de inmigrantes, un millar ayer al mar de Alborán según ha recalcado, Casado ha insistido en que "no hay sitio para todos los que quieran venir a España".

Además ha insistido en que se confunden de país aquellos inmigrantes que quieran "disfrutar de las ayudas sociales sin respetar" las costumbres españolas, la ley o la Constitución.

El líder de los populares ha asegurado que España es un país "solidario" y por eso ha abogado por la cooperación "real" con los países de origen para que progresen.

Tras considerar que la política de inmigración funcionó con el PP en el Gobierno y fue ordenada, Casado ha señalado que "defender las fronteras es defender también los derechos humanos" porque hay que impedir que las mafias sigan explotando a esa "pobre gente".



Insta a Sánchez a volver ya de Cuba para defender en Bruselas a España

Por otra parte, el líder del PP ha instado a Sánchez a que "vuelva ya de Cuba" y se vaya a Bruselas para defender "los intereses de España" y la cosoberanía de Gibraltar; que "deje de hablar con dictadores" y esté "a la altura del Gobierno" que preside.

Casado ha lamentado que una vez más el Gobierno "de las sonrisas" de Sánchez ha "humillado" a España y ha perdido una "oportunidad histórica" con Gibraltar en la negociación del "brexit".

Y aunque el Gobierno socialista "no hizo caso" al PP e incluso le "insultó" cuando le pidió que defendiera la cosoberanía de Gibraltar, Casado ha recalcado que apoya el veto de Sánchez al acuerdo del "brexit", porque los populares son "ante todo patriotas".

"En esto vamos juntos. Ojalá no sea muy tarde", ha insistido Casado, quien ha recordado la campaña comercial del llamado Black Friday para señalar que efectivamente ayer fue un "viernes negro para España".

Casado ha reiterado que el Gobierno anterior logró el compromiso de toda la UE y de la propia primera ministra británica, Theresa May, para que se contara con España para cualquier decisión sobre Gibraltar.

Y también ha defendido la "cosoberanía" como la mejor fórmula, para que "los llanitos puedan tener pasaporte español y del Reino Unido" y puedan así pertenecer al "mayor espacio de libertad y comercial", que es la Unión Europea.