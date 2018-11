Los candidatos de las elecciones andaluzas se enzarzan a cuenta de Vox

Los candidatos a la Presidencia de la Junta se han vuelto a enzarzar este martes a cuenta de Vox, formación que ha ido ganando protagonismo a medida que avanza la campaña, y se han ido conociendo distintas encuestas que han puesto "en guardia" a los partidos con representación parlamentaria.

Vox no es un aliado "ahora mismo" para el cambio, ha dicho este martes el candidato del PP, Juanma Moreno, que ha acusado a la socialista Susana Díaz de alimentar "fantasmas" para introducir el miedo a los electores y distorsionar la campaña electoral.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado también a la presidenta andaluza de "absoluta irresponsabilidad" por "hacerle la campaña a Vox", partido que ha calificado como de "extrema derecha", y ha dicho que espera que finalmente no entre en el Parlamento de Andalucía porque el pueblo "tiene memoria" de 40 años "de dictadura".

Rodríguez se ha referido así al hecho de que Díaz preguntara -hasta cuatro veces anoche en el debate televisivo entre los candidatos- si el PP y Ciudadanos pactarían con Vox, con lo que "le ha hecho más propaganda de la que (Vox) ha conseguido en dos semanas de campaña", ha asegurado.

En este debate han terciado los dirigentes nacionales, que, sin ser muy claros al respecto, han querido dejar la puerta abierta al diálogo con otros partidos.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que no le incomoda negociar con otros partidos constitucionalistas para gobernar en Andalucía y se ha mostrado abierto "a escuchar a otros grupos y ver qué condiciones ponen".

"Cuando uno quiere gobernar, lo que toca es dialogar", ha respondido al ser preguntado si están dispuestos a pactar con PP o Vox, si bien ha precisado que "no serán la muleta de nadie".

Según la candidata socialista, Susana Díaz, el discurso "xenófobo y machista" de Vox lo "blanqueó Pablo Casado y, cuando el PP y Ciudadanos no son capaces de decir que no van a unir su votos a este partido, es que es evidente que están echando números y no descartan su apoyo".

Díaz se ha preguntado por qué el líder de Ciudadanos, Juan Marín, no usa la misma contundencia con Vox que cuando "dice que entregará el escaño antes de apoyar al PSOE", y ha concluido que, como el PP, "están pensando" en su apoyo.

Desde La Carolina (Jaén), la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido más gráfica al asegurar que la pareja Pablo Casado y Albert Rivera "ha tenido un niño, Vox, y es su responsabilidad que hayamos entrado en este país a enfrentarnos a un discurso antidemocrático y peligroso".

El presidente del PP, Pablo Casado, de campaña en la provincia de Almería, ha eludido hoy pronunciarse sobre los pactos, pero sí lo ha hecho desde Ronda (Málaga) el vicesecretario de Organización, Javier Maroto: "Si Ciudadanos decide apoyar a Juanma Moreno", el PP estaría dispuesto a "liderar ese cambio".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, no ha querido expresar su opinión "sobre pactos con partidos que no tienen representación parlamentaria" y ha abogado por "esperar a la decisión de los andaluces para ver los resultados y a partir de ahí ver qué acuerdos se pueden llegar a poner encima de la mesa".

La decimoprimera jornada de la campaña, en la que Díaz volverá a compartir cartel esta noche por segunda vez con Pedro Sánchez, ha coincidido con la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz para denunciar el deterioro de la Atención Primaria, con un seguimiento que la Junta cifra en el 17,9 % y los convocantes en el 85 %.