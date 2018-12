El pesquero alicantino con 11 inmigrantes regresará a puerto si no le ofrecen alternativas

El armador de Nuestra Señora de Loreto, Pascual Durá, ha lanzado este sábado un ultimátum al Gobierno, al que comunica que "si en unas horas" no se da una solución para los once inmigrantes que tiene a bordo desde hace nueve días se volverán a España con los rescatados. José Durá, padre del capitán del pesquero de Santa Pola (Alicante), ha tomado esta decisión después de que la embarcación que recogió a los inmigrantes no haya recibido respuesta a su petición de ayuda.

"Que no puedo estar navegando hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste huyendo del mal tiempo, sin tener una respuesta; no puedo, sin tener un amparo para estas personas", dijo Durá en un mensaje por radio al que accedió Efe.

La ONG Open Arms acaba también de reiterar su solicitud urgente para que les permitan evacuar a las 11 personas que quedan a bordo después de que uno de ellos tuviera que ser traslado anoche en helicóptero hasta un hospital de Malta debido a su estado de salud.

En el pesquero conviven desde el jueves de la semana pasada 13 tripulantes, que han dejado de faenar, y los inmigrantes acogidos cuando huían en una patera de las autoridades libias. El Gobierno ha mantenido hasta ahora que está buscando un puerto seguro, pero lo cierto es que no ha resuelto el problema.

El 'Nuestra Madre de Loreto' rescató el pasado 22 de noviembre a 12 inmigrantes abandonados por patrulleras libias cuando faenaba en aguas internacionales frente a la costa de Libia, muy lejos del área de jurisdicción marítima de ese país.

Desde entonces, navega de este a oeste y de norte a sur en un área muy estrecha entre Libia, Túnez, Malta e Italia, estados estos tres últimos que han cerrado sus puertos al pesquero, luchando contra las inclemencias del tiempo en espera de una solución que no llega.

Según el capitán, al pesquero solo le queda combustible para tres días.