Moreno no ve "dificultades" para llegar a un acuerdo con Ciudadanos

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado a Susana Díaz a que no se agarre a "un clavo ardiendo" buscando "pactos imposibles" porque su tiempo en Andalucía "ha pasado", y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que no estén pensando en "cálculos electorales" y se avengan a pactar con él.



Moreno ha hecho esa petición en rueda de prensa junto al líder del PP, Pablo Casado, quien por su parte ha reclamado a los demás partidos que no busquen algún tipo de "geometría electoral variable" para evitar que sea el PP el que lidere el cambio, y ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones.



Casado ha confirmado que ha hablado con los líderes nacionales de Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal, para empezar a negociar, mientras que Moreno ha hablado ya con el candidato de Cs, Juan Marín, aunque no lo ha hecho aún con el de Vox, Francisco Serrano.



Juanma Moreno ha insistido en que Ciudadanos tiene que apoyar al PP porque "ni siquiera sus propios electores entenderían que la tercera fuerza quisiera liderar el cambio", y porque sus dirigentes han dicho durante la campaña que pactarían con los populares siempre que éstos tuvieran un voto más, como así ha sido.





Casado pide a Sánchez elecciones de inmediato. Agencia ATLAS | EFE

Ahora, ha advertido, en Cs tienen que cumplir ese compromiso electoral.Tanto Moreno como Casado han insistido en que es posible pactar con Vox y, en palabras del candidato, "si hay voluntad" para que el cambio se produzcaesas expectativas de los ciudadanos.Además, Moreno ha señalado que Vox seríasi no les apoya.Sus líneas rojas en la negociación con Vox serán evidentemente, ha subrayado, el respeto a la Constitución de 1978, por la que se rigen España y Andalucía

Y Pablo Casado ha rechazado el "cinismo" de la izquierda que reprocha ahora a los populares que quieran pactar con Vox cuando es el PSOE el que ha llegado a acuerdos con Podemos, "el partido más radical"., ha dicho Casado, quien ha asegurado que el PP ha dejado claro que la Constitución "no se va a tocar" y tampoco acepta en absoluto la supresión de las autonomías.Pero sí ha apuntado que se pueden "reforzar competencias" estatales y ha señalado que pueden pactar en cuestiones como la bajada de impuestos, la defensa de la unidad nacional, la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios sociales.