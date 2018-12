Susana Díaz afirma que se quedará en la oposición si no consigue gobernar

Susana Díaz no abandonará su escaño.

Susana Díaz no abandonará su escaño. EFE

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha asegurado este miércoles que, si no logra formar gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado domingo, se quedará en su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.

Preguntada en una entrevista en RNE si ocupará su escaño en la oposición en caso de no lograr formar gobierno, ha dicho: "Evidentemente, si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento".

"Cuando te presentas a las elecciones y encima ganas, tu obligación es que se sientan orgullosos del voto; yo he ganado y voy a intentar formar gobierno, pero si no es así, voy a representar dignamente a ese más de un millón de andaluces que han ganado las elecciones aunque algunos no quieran verlo", ha señalado.

Por otra parte, ha considerado que "todo el partido", en referencia al PSOE, tiene que "reflexionar" sobre lo sucedido en los comicios andaluces, aunque ha admitido que el "primer responsable" de los resultados es "quien se presenta" como candidato.

Así, ha reiterado que también tiene que "reflexionar" ella porque insistió en una "campaña andaluza" mientras el resto de los partidos "hablaba de todo menos de Andalucía", pero ha explicado que pensaba que todo el mundo conocía "de sobra" su posición en defensa de la Constitución y del Estado de derecho.

Proceso de reflexión



Sobre si le ha debilitado el hecho de que el Gobierno de la nación necesite el voto de los independentistas para sacar adelante los presupuestos, ha aseverado: "Pedro Sánchez está haciendo lo que puede en una circunstancia adversa, con un gobierno con 84 escaños, y si algunos sintieran por España lo que sentimos nosotros, no estarían en el tacticismo electoral".

En este sentido, ha recalcado que si Albert Rivera o Pablo Casado se hubieran sentado a negociar los presupuestos, es "evidente que no hubieran tenido protagonismo los independentistas".

Ha insistido en que una vez que finalice el proceso interno de reflexión (la próxima semana se reúne el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos) abrirá una ronda de contactos con el resto de los partidos, excepto Vox, para intentar formar gobierno.

"Algunos hacen una fiesta y han perdido más porcentaje de votos que el PSOE; puedo entender la felicidad si lo único que quieren es el poder por el poder, pero yo no puedo estar contenta aunque haya ganado".

Preguntada si se plantea la abstención del PSOE para evitar que Vox sea la clave en el futuro gobierno, ha considerado que sería "más normal" que se la planteen "los que van detrás".

"Me parece a mí que el que gana tiene más legitimidad que el queda el segundo o tercero", ha zanjado.

Respecto a si podría haber una repetición de las elecciones andaluzas, ha dicho que no lo contempla en este momento y que todos los partidos tienen la "responsabilidad" de abrir un diálogo y "frenar" a la extrema derecha en Andalucía.

En cuanto a si ha pensado que fue un error adelantar los comicios, ha indicado: "Estamos hablando de tres meses arriba o abajo y podía haber sido aún peor porque la ola de la extrema derecha, ese magma, ya estaba ahí e iba a aflorar".