Iglesias rechaza ilegalizar los partidos independentistas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este jueves la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas, como han planteado algunos 'barones' del PSOE. Según ha defendido el líder 'morado', no estar de acuerdo con al Constitución "es constitucional".

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación, a su llegada puntal al Senado para comparecer, a petición del PP, en la Comisión que investiga la financiación de los partidos políticos, para que explique las cuentas del partido que dirige, Podemos, y los supuestos vínculos con Venezuela.

Según Iglesias, "en una democracia como España hay que cumplir la ley", pero también está permitido "no estar de acuerdo con la Constitución". "Es uno de los elementos de las democracias no militantes", ha apostillado. "Es una de las características de nuestra democracia, que se puede disentir, por suerte. A algunos les gustaría que no fuera así", ha enfatizado.

De hecho, ha afirmado que, a su juicio, el PP y Ciudadanos "se muestran como partidos anticonstitucionalistas" porque parece que "están en desacuerdo" con algunos artículos de la Constitución, como el que garantiza "la vivienda digna" o que "las pensiones se tienen que actualizar".

"Los que más en desacuerdo están con la Constitución son PP y Ciudadanos, porque cada vez que alguien les señala el artículo que dice que toda la riqueza está subordinada al interés social, se echan las manos a la cabeza", ha insistido.

"Pero aun así, en el marco de la legalidad vigente, claro que PP y Ciudadanos, como otros partidos, tienen derecho a estar abiertamente en contra de la Constitución", ha apuntado el líder del partido morado.



Espera que los puentes con Cataluña no estén rotos

Por otra parte, preguntado sobre si cree que ya se han roto todos los puentes con Cataluña, tras el bronco debate de este miércoles en el Congreso, ha manifestado que espera que no.

"Creo que de nuevo volvimos a tener un espectáculo parlamentario que no es bueno ni para Cataluña ni para España, y nosotros vamos a seguir trabajando por el diálogo y para tender puentes", ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que Unidos Podemos pactó con el Gobierno, ha insistido en que aunque es "difícil" que salgan adelante, su formación va a "intentar hasta el final" que se aprueben.

"Es nuestra obligación trabajar para que se aprueben los Presupuestos. Ahora bien, soy realista, eso no es muy probable en estos momentos. Caminamos hacia un escenario electoral, pero aun así hasta el último minuto tenemos que trabajar para recomponer la mayoría de la moción de censura, que creo que es lo que más interesa a una mayoría social en España", ha defendido.