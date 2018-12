Alfonso Guerra pide aplicar el 155 "indefinidamente"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar "indefinidamente" el artículo 155 en Cataluña "hasta que vuelva a cumplirse la legalidad", al tiempo que considera "un error gravísimo" poner un límite temporal, porque el límite "es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación", insiste.

Guerra ha afirmado que cuando "después del 98 viene la crisis de la monarquía, el fracaso de la república, una guerra larga y cruel y una dictadura larguísima, aparece aquí una generación que se pone de acuerdo en una Constitución que se hace por consenso, por una acuerdo general de todos".

"Pero claro -añade- esta Constitución fue aprobada por más del 92% de los diputados, más del 94% de los senadores y casi el 90% de todos los ciudadanos del país, y fue aprobada en todas las comunidades autónomas", y, añade, "por ejemplo en Cataluña fue aprobada por tres puntos más que la media de España". "La gente miente mucho, y si vas a los datos te das cuenta de que todo es una impostura y una falsificación", manifiesta.

Agrega que la Constitución española "fue recibida con una gran alegría" y asegura que "ahora hay zapadores de la Constitución que la quieren destrozar". "Hay 90 diputados en el Congreso que la quieren destruir, que son los nacionalistas y los de Unidos Podemos", asegura, e incide en que la Constitución "costó muchísimo".

Gente "sensible" ante el 155



Sobre Cataluña y el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, Guerra ha apuntado que "no tiene muy claro que la política de hacer consejos aquí y allá tenga racionalidad, pero una vez tomada la decisión, lo que no es tolerable es que las autoridades que representan al Estado en el lugar donde va se coloquen enfrente; esta fuera de la Constitución y fuera del sentido común".

Y añade que "la gente se ha vuelto muy sensible y dice que el 155 es una amenaza cuando fue apoyado por unanimidad en la cámara y es un artículo como otro". "Llevo años diciendo que había que hacerlo ya", afirma contundente, y se pregunta "cómo va a ser inconstitucional aplicar el 155 indefinidamente hasta que vuelva a cumplirse la legalidad".

"No hay que poner dos meses como puso Mariano Rajoy, es un error gravísimo, porque el límite es cuando vuelva la legalidad", señala Guerra, que cuestionado sobre el PSOE catalán, Guerra ha afirmado que "hace mucho tiempo que el PSC mutó a una especie no identifica aún, porque no se sabe si tiene más porcentaje de socialistas o de nacionalistas".