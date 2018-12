Zapatero considera que Sánchez acierta en que "el diálogo es el único camino"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado hoy que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está acertando en que el diálogo es el único camino" y ha recalcado que la mayoría que hizo la moción de censura tenía el mandato implícito del diálogo con Cataluña.

Por eso, dice en una entrevista en Público TV, que si la reunión del Consejo de Ministros de hoy en Barcelona termina "en buen clima" será "positivo" para el Gobierno.

"Va a ser un diálogo salpicado de momentos difíciles, va a ser un diálogo que cueste tiempo", advierte Zapatero, que espera que "este momento (...) haga reflexionar a las fuerzas políticas independentistas de que no pueden proseguir un viaje a ninguna parte".

Subraya que los separatistas tienen que entender que si la sociedad catalana está al 50-50, hay que llegar a un pacto de convivencia y recalca que "hay terreno entre la autonomía y la independencia".

"Hay capacidad de hacer cosas nuevas. Hay una agenda de aproximación que hay que sentarse a hablar de ella y nos puede llevar a un acuerdo", afirma e insiste en que "los independentistas tienen que saber que nadie les ha reconocido en el mundo y uno no es lo que es, uno es lo que los demás piensan que es".

Zapatero no cree que los catalanes acaben eligiendo tarde o temprano su pertenencia al Estado.

"No lo creo, mi pronóstico es que no", augura y apunta que, además, no sería una buena herramienta como lo demuestran "los referéndum del sí o el no, el todo o la nada, del adiós para siempre". "Ese no es el espíritu de la política democrática", sentencia.