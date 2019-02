PP, Cs y Vox se manifestarán el domingo contra Sánchez por aceptar la figura del "relator"

El presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han llamado a manifestarse en sendas convocatorias este domingo en Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña, tras la propuesta de nombrar un relator en la mesa diálogo entre partidos.



Casado, que ya adelantó esta mañana en una entrevista con EFE que el PP iba a llamar a los españoles a movilizaciones en la calle, ha anunciado en Cuenca un acto a las 11 de la mañana el domingo en la plaza de Colón.



Por su parte, Albert Rivera ha anunciado en el Congreso de los Diputados su intención de organizar un gran acto que sea "un frente cívico" contra Pedro Sánchez para transmitirle que "ya basta" con su política respecto de Cataluña.



Los populares llaman a manifestarse "sin más bandera que la española" en Madrid, frente un presidente del Gobierno que "pretende vender el país para seguir en La Moncloa", según el PP.



En el escrito de solicitud para esta concentración, el PP calcula que asistirán una cifra superior a las 20.000 personas, y justifica la urgencia de la convocatoria en el "hecho inédito y sin precedentes" de que el Gobierno ha aceptado la presencia de "negociadores" en la relación con la Generalitat.





Calvo defiende la figura del relator. Agencia ATLAS | EFE

Rivera descarta una moción de censura contra Pedro Sánchez. Agencia ATLAS | EP

Vox se suma a la manifestación

Como siempre hemos hecho, por encima de diferencias partidistas, VOX también convoca a todos sus simpatizantes y a todos los españoles a la gran movilización de este domingo en la Plaza de Colón. Hay que echar a este gobierno traidor que está preso de los golpistas. https://t.co/LEH7Dk1pqy — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 6 de febrero de 2019

Casado acusa a Sánchez de "alta traición a España"

Sánchez ha realizado "actos de felonía"

En una intervención ante los medios de comunicación, tras visitar las instalaciones de una cooperativa farmacéutica, Casado ha dicho que las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la figura del relator en la mesa de diálogo de partidos catalanes "han sido lamentables; un insulto a la inteligencia y sobre todo un desprecio al Congreso".Por su parte, Albert Rivera ha comparecido por segunda vez este miércoles ante los medios de comunicación en el Congreso tras escuchar las explicaciones de Carmen Calvo, quien ha dicho que el relator sería "bastante útil", y no es un "mediador internacional".Con el objetivo de conseguir que Sánchez, Rivera ha invitado a todos los españoles a sumarse a ese "frente cívico" para decirle al presidente que "si no escucha al Parlamento, tendrá que escucharles en las calles, en las redes y en las urnas".Por tanto, llama a secundar esa protesta el domingo a todos los españoles, con independencia de siglas, a todos los "constitucionalistas" y no a los militantes de los partidos.Se ha mostrado convencido de que acudirán simpatizantes de otras formaciones, como el PP o incluso el PSOE, donde -ha recordado- hay dirigentes queHa invitado a sumarse a los demás partidos, con quienes no ha hablado por el momento, si bien ha insistido en que no irán "con el carné en la boca" ni con siglas, ya que se trata de "sumar" y dar "la batalla" con el "derecho cívico de manifestación".Preguntado por su postura ante una eventual moción de censura contra Sánchez, Rivera ha insistido en que están "abiertos a escuchar todas las iniciativas".El presidente de Vox,ha anunciado que su partido también convoca a todos sus simpatizantes "y a todos los españoles" a la "gran movilización" de este domingo en la plaza de Colón de Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña., ha alertado Abascal en un mensaje en redes sociales, en el que afirma que se suma a esa convocatoria "por encima de diferencias partidistas".El líder del PP, Pablo Casado , no ha descartado este miércoles utilizar cualquier tipo de mecanismo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por lo que considera su" al admitir un diálogo con los independentistas catalanes con presencia de unCasado se ha referido expresamente apara protestar por esta negociación y, preguntado por la posibilidad de una moción de censura , ha dicho: "No descartamos nada".El líder del PP ha calificado a Sánchez de "felón" y ha considerado quedebido a esta negociación que ve como "lo más grave que ha pasado desde el golpe de Estado del 23F"."El presidente del Gobierno tiene quey si no lo hace no descartamos ningún mecanismo para forzarle a cumplir con su palabra y a escuchar el clamor de la sociedad española", ha afirmado Casado, apuntando directamente a movilizaciones en las calles.Pero tampoco ha descartado presentar una moción de censura porque en España "ante el que el PP no se va a quedar "cruzado de brazos".De este golpe al Estado, Sánchez ", como Casado le advirtió hace unos meses en una comparecencia parlamentaria si no ponía orden en Cataluña , sino que también le ve cómplice por no hacer nada y estar "colaborando o ocultando" una negociación con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.Para Casado el hecho de que se acepte una mediación entre una autonomía como Cataluña y el Estadoque, aparte de contar con solo 84 escaños, ha "mentido" al decir que convocaría elecciones tras su moción de censura.Ha rechazado cualquier comparativa entre este relator planteado ahora por el Gobierno ydurante la tregua de finales de los 90, ya que entonces no se negoció "nada" con la banda terrorista.Por eso, ha negado cualquier tipo de equivalencia entre esta situación y la de la lucha antiterrorista más allá de que "la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, es decir la del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada" pensando que tienen que resolver el supuesto "desequilibrio" de la Transición."Que ahora mismo la izquierda de Sánchez, como la de Zapatero,ha recriminado Casado, quien ha advertido de que él, como líder de la oposición, no lo va a tolerar.Sánchez no puede seguir en La Moncloa porque ha realizado "actos de felonía" y está "traicionado a España", ha afirmado, de una manera que considera que está documentada.A su juicio, desde el mes de agosto se está produciendo la "rendición del Estado" frente a los soberanistas catalanes y, ahora mismo, el Gobierno está reconociendo el documento con 21 medidas que le presentó Torra,en la reunión de diciembre en Pedralbes.Además, ha calificado de "insulto al Tribunal Supremo " que Sánchez pueda aceptar estas 21 medidas, de las cuales siete van directamente contra el alto tribunal, según Casado.Y ha avisado a Sánchez de que ladel PP que le saca 50 escaños de ventaja en el Congreso y tiene mayoría absoluta en el Senado no se va a quedar "cruzada de brazos", ante un presidente que tiene a Torra, Pablo Iglesias y "los señores de Batasuna" mandando sobre 43 millones de españoles.El presidente del PP ha aprovechado para apelar a los barones del PSOE "maniatados", como Emiliano García Page y Javier Lambán, y los socialistas "sensatos", como Alfonso Guerra y Felipe González, para que pongan "pie en pared" y echen a Sánchez, como hizo en su momento el Comité Federal del partido de su puesto de secretario general.