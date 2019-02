Ciudadanos defiende derribar los Presupuestos por ser "una gran mentira"

Ciudadanos ha registrado este viernes su enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 al considerar que sus cifras son "una gran mentira". Según su portavoz, Juan Carlos Girauta, el texto es "el reflejo de la vacuidad de Sánchez", que, además, "ha rellenado Podemos con su ideología económica y los separatistas con su ideología identitaria".

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, Girauta ha calificado las cuentas del Gobierno como "los Presupuestos 'fake' de un presidente 'fake'", al que ha acusado de estar "dispuesto a vender a España para permanecer un cuarto de hora más en La Moncloa".

Y es que el dirigente de Ciudadanos sostiene que el Gobierno ha elaborado las cuentas tras "el pacto de la cárcel" en "un vis a vis de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, a cambio de la impunidad de los golpistas". "Ese chantaje, y ese chalaneo, y ese mercadeo con algo tan importante como la principal ley que se hace durante el año el Parlamento, es completamente ignominioso", ha despachado.

Preguntado en la rueda de prensa por si las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana y PDeCAT podrían desmentir esta idea del "pacto de la cárcel", Girauta ha justificado que, al no haber presenciado el encuentro, no pueden tener la certeza de "si ha habido un acuerdo o no". "Tampoco hay que estar metido para saber a qué juegan", ha dicho, asegurando que "por supuesto que esto (los Presupuestos) se ha negociado en la cárcel".



"Son un camino al infierno"

Para presentar su enmienda a la totalidad, que la formación naranja defenderá en el Pleno previsto para los días 12 y 13 de febrero y que supondrán el primer examen parlamentario a los Presupuestos, Girauta ha estado acompañado de sus portavoces de Economía, Toni Roldán, y de Hacienda, Francisco de la Torre, quien también ocupa la presidencia en la Comisión de Presupuestos.

Este último ha lamentado que las cuentas "son un camino al infierno" al ser "la humillación ante el chantaje nacionalista y separatista", pero también "porque simplemente no cuadran". "Repartirse ingresos que no se pueden obtener es la garantía del fracaso", ha dicho De la Torre, recordando que Banco de España, AIReF y Funcas han cuestionado la capacidad del Gobierno para cuadrar las cuentas.

Así, desde la formación naranja ven un desfase de "más de 11.000 millones de euros" entre el gasto presupuestado y la capacidad recaudatoria de las cuentas, teniendo en cuenta que hay ingresos que "son básicamente aire", como la mejora en la lucha contra el fraude o en impuestos, como la 'tasa Tobin' o la 'tasa Google' que, pese a tener afectación en el apartado de ingresos, "no entrarán en vigor hasta dentro de muchos meses".



Echa en falta reformas estructurales



Por su parte, Toni Roldán ha advertido de la "delicada" situación de la economía española ante el fin de los llamados 'vientos de cola' y las señales de desaceleración en "todos los indicadores", así como los desequilibrios que presenta el país en términos de déficit, paro juvenil o deuda, "la más grande en toda la historia del país", ha dicho.

En todo caso, ha incidido en que estos Presupuestos suponían una oportunidad para realizar reformas estructurales y "es exactamente lo que no hacen". "No se puede comprometer más gasto sin abordar reformas que permitan financiarlo en futuro", ha dicho el diputado de la formación naranja, que cree que habría sido necesario "ser muchísimo más ambicioso".

Así, Roldán considera que "se puede bajar impuestos y cumplir con las cuentas para hacer política social" pero que en lugar de eso el Gobierno ha llevado al Congreso unas cuentas que "están pensadas para satisfacer los intereses de Sánchez para quedarse en el poder".



Detecta "graves irregularidades" en las cuentas

En su enmienda a la totalidad, la formación naranja advierte de las "graves irregularidades" en la elaboración de las cuentas, pues considera que el Gobierno "ha forzado y vulnerado las normas europeas y nacionales de estabilidad", llegando incluso a realizar una interpretación de las mismas "fuera de la ley", como a la hora de computar trece meses de ingresos, y no doce, en la recaudación de IVA.

Asimismo, acusa al Gobierno de plantear unos límites fiscales conforme a unos objetivos no aprobados, ya que el Congreso los anuló en el primer intento y en el segundo, pese a conseguir el aval de la Cámara Baja, el Senado los tumbó. Pese a todo ello, ven que Gobierno plantea un déficit agregado del 2,3% del PIB.

"No ha hecho nada para ajustar sus Presupuestos al objetivo de déficit del 1,3% y que el Gobierno ha mantenido, desafiando nuestro marco legal, el objetivo del 1,8%. Con esto, el Gobierno se sitúa fuera del resto al principio de estabilidad presupuestaria", estipula Ciudadanos en su enmienda.



CC enmienda a la totalidad el presupuesto

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado de 2019, en la que pide que sean devueltos al Gobierno por incumplir con las obligaciones que impone el nuevo Estatuto de Autonomía de las islas.

Los nacionalistas canarios, que aprobaron los dos últimos presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, ya habían avanzado que se reservaban esa opción si sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda no reconducían el déficit de inversión en Canarias que perciben en las primeras cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Oramas ha defendido este viernes que estos presupuestos "vulneran derechos fundamentales obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago, con sus ciudadanos y con sus agentes económicos y empresariales", en tres ámbitos: "el social, el económico y el fiscal".