El Gobierno critica que el viaje de Inés Arrimadas a Waterloo " internacionaliza la tensión"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha criticado este viernes el viaje que hará este domingo a Waterloo (Bélgica) la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, para decirle al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, que la República catalana "no existe".

"Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los radicales", ha declarado la portavoz del Gobierno en referencia al juicio a los líderes independentistas por su papel en el proceso soberanista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha afirmado que yendo hasta la casa donde reside Puigdemont, Inés Arrimadas y el resto de diputados del Parlament que la acompañarán contribuyen a "internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo", lo cual le parece "una insensatez" teniendo en cuenta que dicen defender la acción de la Justicia.

La dirigente de Cs no pretende reunirse con el expresidente catalán -que fue procesado por el Supremo pero se marchó de España para evitar ser encarcelado y juzgado-, y se limitará a hacer unas declaraciones a la prensa en Waterloo para recordarle "que la República no existe, que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la Justicia" y que "la mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos".