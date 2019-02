Forcadell niega que dirigiera "ninguna estrategia" hacia la independencia

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha asegurado este martes ante el Tribunal Supremo que no participó ni dirigió "ninguna estrategia" para lograr la independencia de Cataluña, sino que se limitó a "cumplir" con su cargo en la cámara catalana.

En repuesta al interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Forcadell se ha desvinculado de la hoja ruta independentista y también del programa electoral de JxSí, coalición que la encumbró a la presidencia del Parlament tras las elecciones del 27S de 2015.

"Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament. No hace falta ser jurista" para ello, ha añadido Forcadell, que lideró la ANC hasta mayo de 2015 y organizó las primeras movilizaciones independentistas multitudinarias.

Forcadell, que concurrió a las elecciones del 27S como independiente en la lista de JxSí, ha afirmado que no tuvo "nada que ver" con el programa electoral de la coalición. "Lo único que tenía claro en aquel momento es que el que ocuparía un cargo es Artur Mas, que se preveía como presidente" de la Generalitat, ha añadido.

Según la acusada, hasta una semana antes de que se celebrara el pleno del Parlament en que resultó elegida no supo que iba a ser presidenta de la cámara catalana, dado que se "barajaron otros nombres" antes que el suyo.

Preguntada por la fiscal sobre si considera que JxSí ganó las elecciones del 27S, que la coalición planteó en clave plebiscitaria, Forcadell ha apuntado: "hombre, le puedo decir que pensábamos tener mayoría absoluta".

El tribunal del caso del "procés' en el Tribunal Supremo ha reanudado su sesión de este martes a las 16.05 horas con la declaración de la expresidenta del Parlament, la última de las acusadas en ser interrogada, que ha ha anunciado que contestará a la fiscal Consuelo Madrigal y también a la representante de la Abogacía del Estado, y se ha sumado a la protesta de otros encausados por no contar con traducción simultánea para poder expresarse en catalán.

"Aunque puedo entender las razones de este tribunal, la realidad es que por motivos ahora jurídicos o por razones económicas y sociales el catalán siempre acaba siendo una lengua minorizada y los catalanes sentimos que nuestros derechos lingüísticos son vulnerados", ha manifestado, para añadir que no tenía ningún problema para hablar español. "Es una lengua de Cataluña y además es la lengua materna de muchos catalanes", ha señalado.

Forcadell se enfrenta a una pena 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

La Fiscalía le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. En su escrito de acusación provisional destaca también la participación de la exmandataria en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña.