El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado en el Tribunal Supremo que dejó claro que no autorizaría un referéndum para "liquidar" la soberanía nacional y la unidad de España y ha lamentado las imágenes de las cargas policiales del 1-O, de las que ha responsabilizado a la Generalitat por llamar a votar.

Rajoy, que ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio a la cúpula del 'procés', ha defendido que el 1-O no se celebró ningún referéndum, se ha desvinculado de los operativos policiales para impedir la votación y ha destacado que fueron "muy prudentes" al activar el artículo 155 de la Constitución.

La testifical de Rajoy se puede sintetizar en diez fragmentos:

- "Eran plenamente conscientes desde el primer día que me reuní con Mas que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. No ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones, para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum...la soberanía nacional solo puede ser modificada por el pueblo español: es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una CCAA, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales".

- "El 1-O de lo que se trataba fundamentalmente era que se cumpliera la ley. Y se cumplió la ley porque la Junta Electoral Central dijo que no se había celebrado el referéndum...Lo que hicimos fue cumplir la ley. ¿Enfrentamientos? En una situación como esa es normal que se puedan producir enfrentamientos, sobre todo cuando hay voluntad en algunos casos concretos de que los haya"..."Jamás estuve en la toma de decisión de los operativos policiales".

- Tras visionar un vídeo con las cargas del 1-O: "Si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiésemos visto esas imágenes ni otras parecidas que podríamos ver. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes, como pueden entender, no me gustan, ni estas ni otras"... "Si no se hubiese llamado a la gente a un referéndum ilegal y tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente no habríamos tenido que ver las lesiones que sufrieron algunos ciudadanos y algunos miembros de las FyCSE".

- "Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española ni la soberanía nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que el presidente de un Gobierno democrático pueda negociar esto? No tiene ningún sentido. Lo peor de todo este asunto es que se sabía, eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible".

- "Me gusta dialogar, me gusta pactar, pero me gustan las reglas de juego, porque como liquidemos las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos pues acabaremos teniendo un problema. Las reglas de juego son fundamentales para la estabilidad de un país, para la buena convivencia, para que la gente sepa a qué atenerse. Aquí se trataba de suprimirlas y yo eso no podía aceptarlo".

- "Pensábamos que el 155 era mucho más operativo y más justo, porque el estado de excepción o de sitio afectan a derechos individuales de las personas y el 155 no afectaba de la misma manera, se trataba simplemente de cesar a un gobierno pero sin suprimir la Generalitat".

- "¿Por qué se aplicó el 155? Fue un debate importante que hubo en España... Nos basamos en el respeto a la soberanía nacional y a la unidad nacional, por ahí no íbamos a pasar de ninguna de las maneras, y en el cumplimiento de la ley. Fuimos prudentes, hicimos un gran esfuerzo, avisamos hasta la saciedad de que por ese camino no íbamos a ninguna parte, fuimos muy prudentes...dimos la posibilidad de rectificar".

- "Yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional. Con meridiana claridad, por escrito, verbalmente y en declaraciones públicas invité a Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones". "Eran plenamente conscientes de cual era mi posición. no se llevaron a engaño...no había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar ese referéndum".

- "Dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha o discutir los términos de cómo liquidar la soberanía nacional no era posible o al menos no lo era para mí". "Las últimas fechas ya era muy difícil hablar con Puigdemont... aquí se puede arreglar todo, pero no la liquidación de la ley y de la Constitución española, conmigo no cuenten para esto".

- "No ha habido ningún mediador de nada, ya que mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras". "Quedémonos con los sustancial: todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto".