Torra asume la prórroga presupuestaria tras no lograr seducir a los comunes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asumido este miércoles que tendrá que seguir gobernando con prórroga presupuestaria, después de un nuevo intento fallido para seducir a los comunes de cara a los presupuestos, y ha descartado un adelanto electoral porque es algo que "no conviene".

El Parlament ha vivido este miércoles un debate presupuestario tildado de "falso" por algunos partidos de la oposición, ya que giraba en torno a las cifras de unos posibles presupuestos que el Govern no ha aprobado en el Consell Executiu ni ha presentado a la Cámara catalana para su tramitación, precisamente por falta de apoyos.

Así que lo que han hecho este miércoles Torra y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, es presentar en el pleno del Parlament las cifras -desveladas ya el pasado lunes- de un proyecto de cuentas que discutieron con los comunes hasta la ruptura de las negociaciones.

En este contexto, el presidente catalán ha admitido que comparecía para certificar si había o no "una voluntad política" para consensuar los Presupuestos de la Generalitat o si por el contrario iban a primar los intereses "electorales de los partidos", a los que ha pedido "altura de miras".

Era un mensaje dirigido sobre todo a los comunes, a los que el vicepresidente Pere Aragonès ha ofrecido como novedad una serie de modificaciones fiscales en Sucesiones, IRPF y Actos Jurídicos Documentados

En concreto, ha propuesto reducir bonificaciones en el impuesto de Sucesiones, aplicar el tipo máximo del 25,5% de IRPF a partir del 120.000 euros -ahora está fijado en 175.000 euros- y subir del 1,5% al 2% el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre préstamos hipotecarios.

Pero los comunes, en su turno de réplica, han rechazado esa propuesta de reforma fiscal del Govern por ser "insuficiente" y la han tachado de "pirotecnia", en palabras del parlamentario David Cid.

Los comunes han planteado por contra subir el IRPF al 30% a las rentas superiores a los 300.000 euros e incrementar en el impuesto de patrimonio el tipo máximo al 3,75%.

Así, la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha lamentado que el Govern "haya perdido la oportunidad de dejar atrás una década de austeridad".

"Aquí se quedan con sus Presupuestos, que no son sociales ni expansivos, que no revierten los recortes y que no han aprobado ni ustedes -en el Consell Executiu-. (...) Han fallado a Cataluña", ha espetado.

El portazo de los comunes deja al Govern sin la posibilidad de aprobar los Presupuestos y Torra ha reiterado este miércoles que no obrará como el presidente Pedro Sánchez, que sí llevó al Congreso las cuentas pese a no tener los apoyos necesarios.

Así, tras encajar el 'no' de Catalunya En Comú Podem, Torra ha descartado presentar los presupuestos en el Parlament y ha subrayado que "seguirá gobernando" con prórroga presupuestaria, pues no cree que "unas elecciones convengan a este país de ninguna de les maneras".

Todo ello pese a la insistencia del líder del PSC-Units, Miquel Iceta, quien le ha instado a poner a prueba a su gobierno, con elecciones anticipadas o una cuestión de confianza, ya que "no tiene un apoyo parlamentario que le habilite para gobernar".

Por su parte, la presidenta del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha criticado "la desfachatez" del Govern de presentar solo el estado de elaboración de los Presupuestos en lugar de acordar en el Consell Executiu el proyecto de ley y llevarlo a la Cámara para su tramitación, y ha planteado que las cuentas "son tan 'fakes' como la república".

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha censurado también que el ejecutivo no haya presentado "ninguna propuesta" de Presupuestos sino "un auténtico simulacro", y ha reclamado a Torra elecciones o cuestión de confianza.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha acusado al Govern de esconder tras "grandes anuncios" una propuesta de Presupuestos en el fondo "absolutamente miedica" y ha aseverado que fue "un acierto total" que los anticapitalistas se negaran desde el inicio a discutir las cuentas.