Las claves del pensamiento de Arzalluz

El pensamiento de Xabier Arzalluz ha sido profusamente expresado en sus innumerables intervenciones públicas, en las que deslizó rotundas sentencias sobre aspectos como el pueblo, la nación, la autodeterminación, el terrorismo, la Constitución o la Monarquía, entre otros.

En su última etapa vital, Arzalluz resumió muchas de estas ideas en una larga entrevista incluida en el documental "Xabier Arzalluz. Historia política de Euskadi", estrenado el 24 de marzo de 2018.

Estas son algunas de las claves de su pensamiento reflejadas en el documental y en intervenciones anteriores:

PUEBLO VASCO

"Lo primero que hace falta es ser 'enfermizamente vasco'. Nosotros tenemos una herencia: somos vascos. Y quien piensa así no puede olvidarse de Euskadi en su día a día. Por tanto, lo primero, la condición de vasco: eres vasco o no, si interiorizan el concepto de ahí surgirá todo lo demás" (2018)

"Si hay una nación en Europa, esa es Euskadi, el pueblo vasco, si la consideramos étnicamente (..) Si antes andaban los antropólogos con sus craneometrías, y luego los hematólogos con el Rh de la sangre y demás y encontraban siempre entre los vascos alguna característica especial, vienen ahora los biólogos, como Cavalli-Sforza y otros a cuenta del neomonogenismo, es decir, en la tesis de que esta humanidad a la que pertenecemos viene de una pareja. Y va y nos dicen que surgió de África y cómo vinieron a Europa. Y ¡cosa admirable!, que la sangre de aquellos hombres que se asentaron en Europa hace 35.000 años, diríamos los hombres de Cromagnon, sólo corre hoy por las venas de los vascos" (1993)

"Prefiero un negro negro que hable euskera a un blanco que lo ignore" (1994)

NACIONALISMO. DERECHO A DECIDIR

"¿Todavía hay que decir qué somos? Eso debería tenerlo claro todo el mundo: el PNV es un partido soberanista y va a crear un Estado vasco. Eso es irrenunciable, digan lo que digan. Otra cosa es cuándo y cómo. Eso ya lo verá el PNV". (2018)

"Todos sabíamos y habíamos proclamado incluso cuando aprobamos el Estatuto, que no nos quedábamos en esos límites". (2018)

"Con Ibarretxe fue con el que empezó, no tengamos dudas. No fueron los catalanes los que empezaron, fue Ibarretxe y la izquierda violenta de Euskadi ha fracasado" (2018)

UNIDAD NACIONALISTA

"Cara al futuro, es imprescindible que nosotros tengamos una relación especial con Bildu, pero ellos tienen que ver que no han resuelto su camino, desde los tiempos de los tiros hasta hoy, que lo tienen que solucionar y deben reconocer muchas cosas que han hecho mal. Nosotros también, pero ellos también. Ni el PNV solo ni ellos solos podrán liberar este pueblo" (2018)

ETA

"ETA no es la banda del Tempranillo, sus móviles no son los mismos y, al igual que el Grapo, actúa con motivación política" (1995)

"Ahí están los de las familias de los presos. Yo les entiendo, porque son presos que se han lanzado a una determinada disputa política frente a un Estado que tiene sus códigos y a mí me encantaría verlos a todos en la calle" (1995)

"Evidentemente, para nosotros ETA era un lastre tremendo" (2018)

"ETA sabe muy bien que nunca ganará la guerra. Cuanto más use las armas, más obstaculizará la política nacionalista unida y retrasará la fecha de nuestra independencia". (2000)

"Seguiríamos siendo, en un caso de independencia, cautivos de esta gente (ETA) y terminaríamos siendo balseros, como en Cuba" (1995)

GAL

"Aquello fue terrorismo de Estado puro y duro. Y eso lo hicieron los socialistas, lo hizo Felipe González. Y no sólo Felipe" (2018)

"Un borrón grande de la Transición es que no ha mantenido el suficiente sentido democrático como para saber que no se puede tomar la justicia por su mano" (1995)

MONARQUÍA

"Nació la monarquía, con un serio defecto de nacimiento: es que aceptó las leyes de sucesión y todo el proyecto de Franco. Y Juan Carlos de Borbón, que fue educado por Franco, aceptó todas las condiciones" (2018)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

"Yo desde luego tenía claro que antes me cortaba una mano que votar una Constitución española, cualquiera" (2018)

"No estuvimos a la hora de hacer este texto, ni nos enteramos, por ejemplo, del artículo 8, el que otorga a las Fuerzas Armadas ser garantes de la Constitución". "O sea, que hacen una Constitución a la turca" (2018)

EL PARTIDO

"La escisión fue lo peor que le ha pasado al PNV y al nacionalismo desde su fundación" (2018)

"Yo no creo en el péndulo. No, yo creo más bien en la acomodación de tu movimiento, de lo que eres tú, tu partido, tu doctrina". "Es de sentido común: si tú tienes una fuerza contraria fuerte, tienes que acomodarte a ella, si no, estás perdido. Es una cuestión de inteligencia" (2018).