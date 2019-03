Ana Pastor dice que "ningún Gobierno puede ir dopado" a unas elecciones

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha criticado este lunes que se vaya a usar la Diputación Permanente "con fines partidistas". "Ningún Gobierno, ni municipal ni autonómico, puede ir dopado a unas elecciones, tienes que ir en igualdad de condiciones", ha señalado.

En una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, Pastor ha asegurado que, en otras legislaturas, se han "convalidado" decretos ley para un tema "concreto" y "urgente".

"No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones", ha apuntado Pastor, asegurando que el PSOE podría partir con "ventaja". "En política, como en la vida, las normas son claras, y en algo tan serio, como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes jugar con ventaja", ha subrayado.

Por otro lado, preguntada si concurrirá a las elecciones generales en la lista de Madrid, Ana Pastor no ha querido confirmarlo, pero ha asegurado que "dará la batalla" y ocupará el puesto que el presidente 'popular', Pablo Casado, disponga para ella.

"Defendiendo las ideas del partido y la sociedad del bienestar", ha indicado, asegurando que Casado "cuenta con ella" para las listas y que irá donde decida el líder del PP.

Inquirida por si volverá a presidir el Congreso, Pastor ha señalado que "se lo tiene que decir su partido" y, después, "las personas". "Aquí te eligen", ha recordado.

Así, la dirigente 'popular' ha querido recordar a los ciudadanos que los próximos comicios, el 28 de abril, "son muy importantes". "Hay gente que está disgustada con nosotros y vota a formaciones más pequeñas, pero quiero que piense su voto se va a perder. Uno piensa que está votando a la derecha y se va a la izquierda más extrema", ha asegurado.

Sobre las movilizaciones feministas que se esperan para esta semana, Pastor ha querido desmarcarse de las posiciones de Vox, asegurando que no estará con gente que "diga barbaridades".

Así, ha atribuido a Vox haber negado la existencia de la violencia machista. "En mi partido, la lucha contra la violencia contra las mujeres está por encima de todo", ha reiterado.

Con respecto a las manifestaciones del 8 de marzo, ha insistido en que será "defensora" de las mujeres españolas, pero "no hará propaganda".