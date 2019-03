Irene Montero, "convencida" de que una mujer sucederá a Iglesias en Podemos "pronto"

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha asegurado este lunes que la persona que suceda a Pablo Iglesias en la Secretaría General de la formación será una mujer y que eso ocurrirá "pronto".



En una entrevista en TVE, preguntada por el hecho de que las cuatro principales formaciones políticas a escala nacional concurran a las elecciones del 28 de abril lideradas por hombres, Montero ha afirmado: "Es algo que cambiará; en nuestro caso cambiará pronto. Estoy convencida de que en Podemos la próxima persona que sea secretaria general será una mujer".



Errejón y Carmena

Ha añadido que ese relevo en una mujer, ha puntualizado.Faltan cuatro días para ly Montero se ha mostrado segura de que, al igual que el año pasado, será "un hito" con repercusión "mundial", esencialmente por significar "un ejemplo democrático".Montero ha atribuido a las ciudadanas el calado del movimiento feminista, y en concreto del 8M, así que ha manifestado queLo contrario, apropiarse de ello, sería "torpe", y es con este adjetivo como ha calificado el acto de Ciudadanos de ayer domingo, cuando en Madrid presentó lo que llamó "feminismo liberal".A juicio de la portavoz de Unidas Podemos, los partidos políticos tienen que mentalizarse de que el 8M no lo lideran aunque implique "más política que lo que pase en el Congreso".Este martes se disolverán las Cortes, en cuanto se publique el decreto en el BOE, y las encuestas electorales se están sucediendo. Ofrecen un elemento común: una posible caída de Podemos.Montero ha destacado que, pero ha dejado claro que en su partido no le dan tanta prioridad.A lo que dan prioridad son a una "credenciales" de mejora de la vida de la gente como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la propuesta de vincular las pensiones al IPC. ", ha dicho Montero.Según sus palabras, han logrado tales cambios a pesar de los errores cometidos durante la legislatura que ya se ha acabado, entre los que ha subrayado como más importante la exposición "tan descarnada de los conflictos internos".Uno de ellos,, la plataforma de Manuela Carmena , aunque ha remarcado que con él también tendrán que hablar llegado el momento porque la ciudadanía les pide unidad.Por otro lado, ha defendido que Iglesias, su pareja, siga de baja por paternidad a pesar del contexto, de precampaña electoral. Lo ha considerado "predicar con el ejemplo" y una apuesta a favor de la igualdad.Sin embargo, respecto de(Madrid), ha explicado que la gente no lo ve como "una incoherencia", toda vez que no les importa tanto lo que ella e Iglesias hagan con su dinero como aquellas prácticas que afectan a "las arcas públicas".