La comisión de universidades cierra sin conclusiones por falta de acuerdo

Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid no han logrado un acuerdo sobre el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación de las universidades tras rechazarse las dos propuestas presentadas, una por Podemos y Ciudadanos y otro texto alternativo del PSOE.

Según han informado los diversos portavoces en la comisión, el PSOE se ha abstenido del dictamen conjunto presentado por la formación naranja y morada, mientras que el PP ha votado en contra de ambos. A su vez, Podemos y Cs no han respaldado el texto alternativo de los socialistas. En consecuencia, la comisión cierra sin dictamen.

Las conclusiones del texto defendido por Podemos y Ciudadanos apuntaban a que de las tres sesiones útiles de la comisión de investigación "se puede desprender la posibilidad de que haya existido una trama de corrupción en la cual se daba trato de favor a personas relevantes tanto de la política como de la sociedad española en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)".

Aparte, el texto expone que se han producido "contradicciones" entre los comparecientes que "dejan intuir cómo desde el primer momento en el que comenzó en el escándalo, podían haber desembocado en una serie de presiones por parte de la señora Cristina Cifuentes como de otros miembros de su gabinete para silenciar de forma rápida las informaciones del 21 de marzo", que apuntaban a irregularidades en su máster de Derecho Autonómico.

No obstante, la propuesta de conclusiones alude al "obstruccionismo" de PP y PSOE que han dejado esta comisión "sin la posibilidad de que compareciesen personas que a las que presuntamente se les había concedido ese trato de favor" y que veían "imprescindibles" para conocer lo ocurrido realmente en el Instituto de Derecho Público dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Con ello, se refieren a la imposibilidad de citar a comparecer al presidente nacional del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad Carmen Montón, pues el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo.

"Sin dichas comparecencias esta comisión no puede adoptar un criterio de responsabilidades políticas claras, ni tampoco unas recomendaciones que eviten la posibilidad de que estos hechos se puedan repetir en el futuro", zanja el texto.

El portavoz adjunto del Ciudadanos, César Zafra, ha culpado a PP y PSOE de cerrar las conclusiones de la comisión y "bloquear" comparecencias "imprescindibles" para determinar responsabilidades políticas por el caso Máster.

"Es el primer día en el que la señora Ayuso y el señor Gabilondo han formalizado su primer pacto electoral y se hayan puesto de acuerdo para tapar lo que ha hecho el bipartidismo", ha agregazo el parlamentario para referirse a los casos de Casado y Montón. A su juicio, la comisión cierra en falso.



Voto particular del PP

Por su parte, el PP había registrado un voto particular en caso de que saliera alguna de las dos propuestas, pero al no prosperar no se ha tomado en consideración.

En ese voto particular, los populares recuerdan que la expresidenta Cristina Cifuentes cesó como presidenta de la Comunidad de Madrid en abril de 2018 y que la "atribución de responsabilidades políticas exige la vigencia de la misma".

"Es decir, exige que la persona a la que se le pretende atribuirresponsabilidad política siga en el cargo o función que origina laresponsabilidad. La exigencia de responsabilidad política conlleva lapretensión -solo con fuerza jurídica en caso de la moción de censura- de que la persona "responsable" cese en sus funciones o abandone elcargo", recalca la postura del PP.

Por su parte, el diputado de PSOE Juan José Moreno ha calificado que es una "lástima" que se cierre sin dictamen la comisión sin "ninguna voluntad de diálogo firme" y fraguar unas conclusiones de forma "honesta". Los socialistas han defendido la reprobación del consejero de Educación, Rafael van Grieken.