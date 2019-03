Casado pide la "verdad del 11-M si alguien la oculta"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes que se desclasifique cualquier información sobre el 11 de marzo y que se "llegue a la verdad si alguien la oculta o intenta mercadear con ella". A su entender, las víctimas "merecen saber toda la verdad".

Así se ha pronunciado tras asistir en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro al acto solemne en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo, al que han acudido también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la candidata a las autonómicas del PP, Isabel Díaz Ayuso, la exministra María Dolores de Cospedal, y el líder de Cs, Albert Rivera, entre otros.

En declaraciones a los periodistas, Casado ha indicado que, en el día en que se recuerdan los atentados del 11 de marzo, su partido se une a la reivindicación de las víctimas del terrorismo, que reclaman "verdad, memoria, dignidad y justicia".

Dicho esto, ha pedido que se desclasifique cualquier información" sobre el 11M, al tiempo que ha defendido que haya un compromiso entre las fuerzas políticas para que "esta barbarie no se vuelva a producir", invirtiendo en medios de seguridad e inteligencia, así como "respetando la dignidad de las víctimas".

"Lo que estoy diciendo, al igual que la presidenta de la AVT, es que si hay alguien que en medios de comunicación intenta mercadear con información, simplemente que se sepa toda esa información y que se le dé todos los datos que las víctimas están reclamando", ha asegurado, al ser preguntado si está pidiendo que se conozca toda la vedad sobre el 11 de marzo.

Al ser preguntado por la información de 'El Español' acerca de que la cúpula policial que investigó los ataques del 11-M tenía la sospecha de que los servicios secretos de Francia y Marruecos "estaban detrás" del 11-M, Casado ha insistido en que si hay "alguna información" que no conozcan "los españoles" y no se pusiera "negro sobre blanco" durante el macrojuicio, sería "bueno que ya se supiera".

"Pero simplemente por resarcimiento a las víctimas del terrorismo, que lo siguen pasando muy mal", ha manifestado, para agregar que las víctimas lo que quieren saber es si "además de los que están condenados, hubo alguna ramificación más".

Aunque ha dicho que su partido no va a "entrar en ese debate", es "bueno que no sea un tabú ni algo de lo que no se puede hablar". Según ha agregado, las víctimas "hablan de ello" y el PP se hace eco de sus reivindicaciones.

Preguntado entonces si el PP cree que quedan sombras en el 11 de marzo, el líder del PP ha indicado que puede haber "nuevas informaciones que no se conocen" en virtud de lo publicado por 'El Español'. "Si esas informaciones son ciertas, las víctimas merecen saber toda la verdad", ha proclamado.