Juicio del 'procés' | Un exdiputado alemán declara que no percibió una actitud violenta de los votantes en el 1-O

El exdiputado alemán Bernhard Felix Von Grünberg, que estuvo presente en Cataluña en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como miembro de un grupo de extranjeros al que acompañaban asesores del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), ha reconocido este miércoles ante la sala que juzga el 'procés' en el Tribunal Supremo haber mantenido un contacto "frecuente" con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en los últimos años, así como encuentros con el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, el expresidente Carles Puigdemont y anteriores presidentes de la Generalitat.

El testigo ha realizado estas manifestaciones a preguntas del abogado de la acusación popular que ejerce el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, añadiendo sobre Forcadell --para quien se piden 17 años de cárcel por el delito de rebelión-- que le había "conmovido" especialmente su actuación y tareas al frente de la Cámara catalana. Repreguntado por la abogada Olga Arderiu, que representa a la expresidenta, Von Grünberg no ha podido precisar si dichos encuentros se produjeron en las jornadas previas al 1-O, ya que esos días vio a muchas personas.

Von Grünberg ha comparecido en calidad de testigo a propuesta de las defensas de los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart, pero han sido los interrogatorios de la fiscal Consuelo Madrigal y de la abogada del Estado Rosa María Seoane los que han permitido sacar a la luz la relación del exdiputado con el Diplocat y asuntos referidos a aclarar el posible delito de malversación.

La declaración del testigo, que fue diputado en el Parlamento de la región alemana de Renania del Norte-Westfalia hasta mayo de 2017, se ha extendido dos horas, ya que ha estado plagada de interrupciones, aclaraciones y repeticiones de preguntas porque ha comparecido en alemán y el tribunal ha podido saber lo que ha dicho a través de un traductor.

En una parte del interrogatorio de la fiscal, el exdiputado ha dicho que mantenía contacto habitual con el secretario general del Diplocat, Albert Royo, y que en el marco de esta relación salía frecuentemente a relucir el asunto catalán, razón que le llevó a tomar la iniciativa de viajar a Cataluña para el referéndum por su interés personal. También ha afirmado que él se sufragó personalmente todos sus gastos para mantener su "independencia".



"Estaba informado de todo"

Madrigal ha preguntado a Von Grünberg si desde el Gobierno catalán le dijeron que la votación sería vinculante, a lo que ha respondido que "estaba informado de todo el trasfondo del asunto por los medios alemanes y por otras fuentes de información". A continuación, también ha reconocido que "tenía constancia" de que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la convocatoria y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había ordenado cerrar colegios y requisar urnas. También supo que ese día "se cayó internet" y por eso se recurrió al censo electoral.

El testigo ha continuado afirmando que forma parte de un "proceso de normalidad democrática que las leyes sean declaradas inconstitucionales" en los países, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha interrumpido, haciendo constar que lo que se le piden son hechos y no valoraciones. Han sido varias las ocasiones en las que el magistrado le ha llamado la atención para pedirle que no comunique sus opiniones, sino únicamente lo que vio el 1-O.

A preguntas de las defensas, Von Grünberg ha dicho que lo que ese día percibió en los colegios que visitó fue que la sociedad civil era la que estaba organizando la votación. Cuando la abogada del Estado le ha pedido una aclaración, ha manifestado que lo que le llevó a concluir esto fue que en los centros de votación no vio "un coordinador oficial", sino que "todos los ciudadanos" participaban "colaborativamente".

Además, ha subrayado que "los colegios habían sido ocupados la noche anterior" y las urnas también habían sido llevadas por ciudadanos. De este modo, ha explicado que no puede aportar ningún dato sobre posibles organizaciones que estuvieran al frente de que el referéndum saliera adelante porque ninguna persona llevaba "indicativos".

Seoane ha sido la más incisiva en sus preguntas, al querer saber quién le facilitó la lista de los centros de votación y cómo seleccionaron los lugares que visitaron finalmente --cinco, según ha contado--. Von Grünberg ha explicado que les acompañó durante todo el día un "colaborador de Diplocat" que les "asesoraba", pero que no era Albert Royo. Eso sí, ha asegurado que "no había ninguna instrucción para visitar ciertos colegios", ya que el grupo "podía elegir qué colegios visitar". En cuanto a los cinco en los que estuvo él, era el "itinerario más fácil y cómodo".

No obstante, la abogada del Estado ha insistido preguntando por qué fueron al centro Ramón Llull, donde se produjeron cargas policiales: "Encontrándonos en otro centro recibimos una llamada telefónica, nos llegó la información de que había una actuación policial y por voluntad propia decidimos ir a ver lo que estaba pasando", ha relatado, quien sin embargo no ha especificado quién hizo esa llamada.



No fue a validar la operación

En todo caso, y a preguntas de las defensas de los acusados, el exdiputado alemán ha asegurado que su labor el 1-O no fue "una misión de observación electoral o validación de la votación". "La votación no fue llevada a cabo por el propio estado, sino que era claramente palpable que era organizada por la sociedad civil. Y como dijo el ministro de Economía --en referencia a Cristóbal Montoro--, efectivamente no hubo recursos económicos involucrados", ha indicado.

De hecho, ha indicado que ya había estado en numerosas ocasiones en Cataluña en años anteriores, incluso en la consulta del 9 de noviembre de 2014, y que ha mantenido "diálogos" con el PSC, Ciudadanos y cree que "algún contacto con el PP". Según ha declarado, desde el año 1971 está implicado en política y se siente "comprometido con este legado de apoyar el proceso de democratización de España".

En cuanto a lo que vio el día del referéndum, Von Grünberg ha explicado que la Policía Nacional irrumpió en el centro Ramón Llull "rompiendo las puertas" y empezó a "desplazar a la gente". Después, en el siguiente local, ha dicho que fue "testigo de heridos que habían sido lesionados por proyectiles de goma" y que "fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios".

Según el exdiputado, a pesar de estas intervenciones policiales se quedó "muy sorprendido" por la "tranquilidad o contención" por parte de los civiles a pesar de que "sí se evidenciaba una fuerte impresión por los hechos ocurridos" y una "sensación de amenaza de posibles nuevas actuaciones policiales".

"He podido constatar con sorpresa y admiración que las personas no cambiaban su comportamiento, todo bajo una situación relativamente adversa, de amenaza percibida, también por los helicópteros que sobrevolaban. La violencia así es fácil que pueda surgir, y no surgió", ha subrayado.



Marchena frena preguntas de Vox

La comparecencia de este testigo, la primera que se realiza con intérprete durante el juicio, ha motivado continuas intervenciones del presidente del Tribunal, Manuel Marhena, que han sido especialmente rotundas durante el interrogatorio del abogado de Vox, varias de cuyas preguntas han sido retirada por improcedentes.

Así, Marchena no ha permitido repreguntar por cuestiones sobre la que el expolítico alemán ya se había pronunciado anteriormente, como si cobró algún dinero o por el hecho de que no se haya relacionado con partidos alemanes. En este segundo caso el abogado de Vox ha introducido el matiz de que estas formaciones están prohibidas en Alemania y Marchena ha zanjado la cuestión: "El tribunal ya lo valorará".