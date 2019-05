Más Madrid pide a los vecinos que cedan sus balcones para poner carteles

Más Madrid ha iniciado una campaña este viernes para que los madrileños cedan sus balcones para poner carteles de las candidaturas de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, porque al ser considerados un partido nuevo tendrán menos banderolas que otras formaciones si la Junta Electoral mantiene el criterio usado hasta ahora.



Más Madrid está pidiendo en redes sociales ventanas y balcones y enviarán a quienes se registren en un formulario carteles y pancartas.



En este formulario quien quiera ayudar debe poner cuántas banderolas quiere y una dirección de envío y la candidatura tiene además instrucciones para hacer esta propaganda en casa.



Errejón ha defendido que si la Junta Electoral no les deja a él ni a Carmena acudir a los debates en la radio televisión pública ni poner carteles en las calles, los madrileños harán la campaña "calle a calle", "balcón a balcón" y "local a local".



"La Junta Electoral No me Deja pero tenemos la fuerza de la gente", ha escrito Errejón en Twitter después de que, en un acuerdo adoptado el pasado 1 de mayo, la Junta Electoral Provincial resolviese que Más Madrid es un partido de nueva creación y que Manuela Carmena, no es heredera de los tiempos de Ahora Madrid, el grupo con el que actualmente ostenta el cargo de alcaldesa.





Más de 100 balcones se han ofrecido para apoyar a @MasMadridCM. #LaJuntaElectoralNoMeDeja pero esta campaña la vamos a levantar a pulso con la fuerza de la gente, barrio a barrio, con la pasión popular que caracteriza los momentos importantes. Súmate en https://t.co/VtmLD4WO7h. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 3 de mayo de 2019

Considerar a Más Madrid como partido de nueva creación supone una menor cobertura informativa en medios públicos, la exclusión de ambos candidatos, Errejón y Carmena, del debate de Telemadrid y un menor reparto de los tiempos de propaganda electoral en estos medios.Además, la Junta Provincial tiene que tratar resoluciones de las Juntas de Zona respecto al reparto de banderolas y carteles electorales, que si se sigue el mismo criterio adoptado hasta ahora también será menor.En otra resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Junta Electoral Provincial de Madrid también ha prohibido que Televisión Española difunda este viernes en La 2 un documental sobre las políticas medioambientales de Madrid porque Carmena y la concejal Inés Sabanés ponen en valor en sus logros de gestión a raíz de una denuncia del PP La decisión, tomada ayer, considera que, que "prohíbe la realización de cualquier acto, organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones a logros obtenidos".La 'número 3' de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid, Rita Mestre, ha afirmado que este partido recurrirá "toda decisión que hurte" a la ciudadanía la "posibilidad" de conocer las propuestas de sus candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid."Vamos a recurrir lo que creemos que es un derecho nuestro y de todos. Están ahora mismo trabajando en el recurso los abogados de la plataforma y en estas horas vamos a recurrir. Hay distintos recursos sobre distintos temas en distintas instancias", ha explicado Maestre.Ha asegurado que, desde su formación, se entiende que Carmena y Errejón,, como sí ocurrirá este lunes en el primer encuentro organizado por La Ser y "El País" entre los candidatos a la Alcaldía.Maestre ha argumentado que la ciudadanía "necesita ese espacio para conocer las propuestas y proyectos sobre la ciudad y la Comunidad de Madrid", y que, por ello, la plataforma va a recurrir las "distintas decisiones" que han ido tomando las Juntas Electorales, aunque ha reconocido que el "nivel de complejidad de la cuestión legal en este momento es alto".En otra resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Junta Electoral Provincial de Madrid también ha prohibido que Televisión Española difundir este viernes en La Dos un documental sobre las políticas medioambientales de Madrid porque Carmena y la concejal Inés Sabanés ponen en valor en sus logros de gestión a raíz de una denuncia del PP.Desde la oposición municipal, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "preferiría que Carmena estuviera en los debates", aunque respeta la respeta la resolución de la Junta Electoral Provincial que considera Más Madrid un partido de nueva creación.Almeida ha recalcado que lPor su parte, el candidato de Izquierda Unida-Madrid en Pie Municipalista a la Alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha recurrido su consideración como partido nuevo, lo que también implica su veto en el debate de Telemadrid, alegando que IU es parte de Unidas Podemos , coalición que logró más del 5 % del voto en las generales.