Iglesias pide un "empuje" el próximo 26-M para entrar en el Gobierno de Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este sábado en que aspira a formar parte del Gobierno con los socialistas para representar los intereses de las clases trabajadores y "proteger a la gente", y ha pedido el "empuje" de los electores el próximo 26-M para poder lograr ese objetivo.

Pablo Iglesias ha expresado esta idea en sus primer mitin de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo que ha celebrado en Barcelona junto a Ada Colau, la alcaldesa de su principal bastión una vez que Podemos no forma parte de la candidatura madrileña de Manuela Carmena.

Comprometido con alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez para hacer posible un gobierno de izquierdas, Pablo Iglesias ha insistido en la idea de que su formación debe formar parte de ese Ejecutivo, aunque desde la consciencia del "peso" que tiene Podemos tras los comicios del pasado 28 de abril en los que pasó a cuarta fuerza política.

"Con vuestro empuje, vamos a trabajar para estar en el Gobierno", ha dicho Pablo Iglesias en una referencia a la idea expresada ya este jueves en la pegada de carteles: del apoyo y el poder que su formación reciba en estas elecciones municipales y autonómicas dependerá también la fuerza negociadora con Pedro Sánchez.

"Nosotros tenemos muy claro que la política es representar intereses", ha subrayado Pablo Iglesias, que aspira a ser el espejo de "la gente de los barrios" del mismo modo que otros partidos, ha dicho en referencia al PP y al PSOE, entran en los consejos de administración y grandes empresas y después gobiernan teniendo en cuenta sus intereses.

"Hemos escuchado al Banco Santander diciendo que no quieren que estemos en el gobierno, como si fuera un partido que se presenta a las elecciones. Hemos escuchado a la COE diciendo que preferiría un gobierno del PSOE con Ciudadanos o en todo caso un gobierno en el que no estemos nosotros", ha condenado Pablo Iglesias.

Y ha continuado: "Pues les damos las gracias, porque nos han enseñado un camino muy claro. Si ellos dicen que nosotros no tenemos que estar en el Gobierno, nos han demostrado que, estando en el gobierno, vamos a ser garantía de que haya políticas que protejan a la gente".

También en esa línea, la alcaldesa de Barcelona le ha recordado al PSOE que no se olvide de lo que le dijeron sus bases el pasado 28 de abril -"con Rivera, no"- y ha advertido: "Que no se olvide el PSOE de que tuvo muchos votos prestados".