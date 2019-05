Casado cree que un buen resultado del PP "puede cambiar la política de pactos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes en Bilbao que un buen resultado de su partido en las elecciones autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo "puede cambiar la política de pactos para la investidura de Pedro Sánchez".

Casado ha participado en un acto político del PP de Bizkaia junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y los candidatos al Parlamento Europeo, a la alcaldía de Bilbao y a diputada general de Bizkaia, Javier Zarzalejos, Raquel González y Amaya Fernández, respectivamente.

En su intervención ha advertido de que si Sánchez, al que ha calificado como "el presidente más radical de la historia de España disfrazado de moderación", ve que "aquí no pasa nada y que con disfrazarse de moderado la gente le sigue votando, al final va a pactar con el que esté más cómodo y le dé la suma, sin necesidad de tener que venir a hablar con el PP para cada presupuesto o cada política".

"Votar al PP es una buena razón -ha argumentado-, para el que quiere buena gestión, un contrapeso a las políticas de la izquierda y para el que no quiere que esto desemboque en cuatro años en los que les salga todo gratis a quienes quieren romper España y nos quieren freír a impuestos", ha afirmado.

Casado, quien ha mantenido que "no veo a Sánchez muy por la labor de romper con los independentistas" y que ha recordado que ya dijo en las generales que el líder socialista ya tenía suscrito el pacto con Podemos y ERC, ha asegurado que el candidato a presidente del gobierno de España "no quiere nuestra abstención, pese a que lleve varias semanas pidiendo que nos abstengamos, sino revalidar ese pacto y decir que han tenido que hacerlo porque no se les ha dado la abstención".

Ha criticado el silencio del PNV en el proceso para la investidura de Pedro Sánchez porque "el PNV intenta ocultar que es la muleta del PSOE" y ha recordado que "gracias al PNV hubo una moción de censura , después de haber pactado unos presupuestos generales del Estado que eran muy buenos para el País Vasco".

Casado ha denunciado también en su intervención el escrache que han sufrido hoy en Navarra la presidenta del PP en esa comunidad, Ana Beltrán, y los diputados catalanes de esta formación Alejandro Fernández y Cayetana Álvarez de Toledo, a quienes han recibido con un camión de estiercol en la plaza donde iba a celebrarse el acto.

Ha agregado, en este sentido, que "el problema que hay en España es la patente pérdida de libertades sobre todo si tienes un logotipo determinado, si denuncias lo que está pasando y si no caes en esa rendición intelectual y moral de apaciguar tus propuestas para hacerte el simpático".

El líder de los "populares" también ha enfatizado que los diputados electos de ERC y JxC juzgados en el Supremo han acudido hoy a recoger sus credenciales al Congreso y Senado "acompañados por los de Bildu" porque "los que quieren romper España tienen muy claro que tienen que ir juntos".

Casado también se ha referido al, a su juicio, "intento de blanqueo" de ETA que se ha producido con la detención de su último dirigente histórico que quedaba en libertad, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y ha subrayado que "no podemos dejar que esto pase porque sería teñir de negro la historia de España".