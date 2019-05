Varios encapuchados reciben con insultos y estiércol a dirigentes del PP en Navarra

Dirigentes del PP se han traslado este lunes a Etxarri Aranatz (Navarra) para respaldar al candidato a la alcaldía Manuel Leal en un acto en la plaza principal de la localidad, donde un grupo de jóvenes les ha recibido con una pancarta contra el fascismo, gritos de corruptos y cuneteros, y estiércol repartido por el suelo.



Bajo la vigilancia de la Guardia Civil, el acto ha contado con la presencia de los presidentes del PP en Navarra y Cataluña, Ana Beltrán y Alejandro González, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo que han sido recibidos con silbidos y gritos de "vosotros fascistas sois los terroristas".



Sin prácticamente público, el acto político se ha desarrollado con un desagradable olor y música a elevado volumen que ha acompañado a la treintena de jóvenes concentrados junto al kiosco, en el que ondeaban la bandera de Navarra, la ikurriña y una estelada, así como una pancarta de apoyo a los presos de ETA.



Beltrán ha afirmado que es su "obligación, responsabilidad y compromiso" con los vecinos estar en Etxarri Aranatz para darles la voz que "estos energúmenos no les quieran dar".



"Venimos con toda la fuerza de la democracia y que sepan los habitantes de Etxarri que no les vamos a dejar solos", ni van a conseguir "que el PP desaparezca ni que se vayan la Guardia Civil ni la Policía Nacional", ha dicho.



Tras lamentar que "no sepan lo que es la libertad", ha dado las gracias por el valor que tiene apoyar a los candidatos populares en esta localidad, donde ha dicho que el 26M solo se puede elegir en este pueblo entre la plataforma Navarra Suma (integrada por UPN, PP y C's) o EH Bildu.



Alvarez de Toledo, por su parte, ha llamado a los concentrados "xenófobos" y "tribalistas" y les ha indicado que democracia no es gritar mientras otros hablan, por lo que les ha pedido una reflexión sobre lo que son y lo que defienden, "totalitarismo, ruptura, decadencia y división".



Tras subrayar "la infinita superioridad de la España constitucional", ha felicitado a la Guardia Civil por la detención de Josu Ternera y mostrado su solidaridad con todos los que han sufrido a ETA.





Valientes encapuchados totalitarios lanzan estiércol e intentan boicotear un acto de @navarra_suma en Echarri-Aranaz, Navarra, en el que están @cayetanaAT, @abeltran_ana y @alejandroTGN. No nos van a callar, no podrán con la democracia, ni con la España plural y en libertad. pic.twitter.com/IrcdLJ5tfa — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 20 de mayo de 2019

Por su parte, el presidente del Partido Popular,que "lanzan estiércol e intentan boicotear" un acto de Navarra Suma. "No nos van a callar, no podrán con la democracia, ni con la España plural y en libertad", ha proclamado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.