El PP salva su poder municipal gracias a Vox y Cs

Los pactos con Cs y Vox han permitido al PP salvar buena parte del poder municipal y recuperar plazas emblemáticas como Madrid y Zaragoza, en una jornada en la que no han faltado sorpresas como en Burgos y Huesca donde, pese a acuerdos cerrados, las alcaldías han acabado en manos socialistas.



Si en Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida se ha hecho con la alcaldía tras un acuerdo 'in extremis' con Vox, en Zaragoza, su compañero de partido, Jorge Azcón, se la ha arrebatado a las confluencias, tal y como estaba previsto.



La sorpresa se ha dado en Burgos, donde dos concejales de Vox han facilitado la investidura del socialista Daniel de la Rosa al votar su propia candidatura en lugar de la de Cs, como les había ordenado la Ejecutiva nacional.





Vox ha incumplido su compromiso en Burgos permitiendo un alcalde del PSOE. El @populares iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos para que se cumpla el acuerdo pactado. — Javier Maroto (@JavierMaroto) 15 de junio de 2019

Colau repite como alcaldesa de Barcelona

Ada Colau repite como alcaldesa de Barcelona. Agencia ATLAS | REUTERS

Precisamente, el concurso de Vox ha sido determinante en la investidura de alcaldes de derechas, aunque su papel en estos gobiernossegún ha anunciado la formación, que cuenta con seis alcaldías, todas de pequeños municipios.Un(que Vox y Cs aseguran no haber emitido) ha dado en Huesca la alcaldía al socialista Luis Felipe contra todo pronóstico, ya que hasta el último minuto estaba previsto investir a la popular Ana Alós.En, el único diputado de Cs,Eduardo de Castro, se ha convertido en presidente de la ciudad autónoma con el apoyo de Cs por Melilla y del PSOE , arrebatando la presidencia a Juan José Imbroda, que desempeñaba el cargo desde julio de 2000.Tras perder la votación, Imbroda, que ha dedicado un mal gesto a su sucesor, ha anunciado que renunciará a su acta de diputado en la Asamblea y ha tachado a De Castro deSí sigue en Barcelona la líder de los comunes,, trasy los tres concejales independientes de Manuel Valls, pese a que ERC fue la lista más votada.Por contra, el partido independentista ha arrebatado al PSC las alcaldías de Lleida y Tarragona, mientras que Girona continúa en manos de JxCat.LosPP, Cs y Vox) no han surtido efecto en Castilla-La Mancha, donde los de Albert Rivera han optado por los socialistas para repartirse el mandato (dos años cada uno) en Albacete y Ciudad Real, mientras que Cuenca, Toledo y Guadalajara el PSOE gobernará en solitario.Por primera vez, Cs se impone en las alcaldías de Granada y Palencia, y en Badajozpero esta vez con el PP.En Pamplona, pese a los intentos de negociación postelectorales, no se llegó a un acuerdo de gobernabilidad, y el candidato de la plataforma Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos ),, vuelve a la alcaldía al haberse impuesto la lista más votada.El PNV asienta sus feudos en las capitales vascas;que pasa al PSOE; el BNG persiste en Pontevedra, y Democracia Ourensana se impone en Ourense, pese a ser la tercera fuerza en las elecciones y a cambio de dar al PP la Diputación.La jornada de constitución de los más de 8.100 ayuntamientos se ha desarrollado con total normalidad salvo en Sabadell, donde varios concentrados a las puertas del Ayuntamiento han intentado entrar en el consistorio para protestar por el apoyo que Podem le ha dado al PSC para quesea elegida alcaldesa.También en las puertas del Ayuntamiento de Barcelona, varios concentrados han abucheado a Ada Colau antes de la investidura.En Vigo, donde el PSOE conobtuvo mayoría absoluta, un bombero se quemó 'a lo bonzo' -equipado con un traje ignífugo-, frente al Ayuntamiento para exigir nuevas contrataciones en la plantilla.También como nota anecdótica, en Elda (Alicante), población que acogió la última sede del gobierno republicano, la emblemática vara de Manuel Azana ha protagonizado la investidura del socialista Rubén Alfaro.Quedan ahora pendientes de constituir algunos ayuntamientos sobre los que pesan contenciosos electorales y que, según la ley,Entre ellos están los ayuntamientos de León, sobre el que pesa un recurso de PP y Vox para un nuevo escrutinio, y Segovia, donde Cs ha interpuesto un contencioso por un supuesto error en el recuento que, de resolverse a favor, podría suponer un cuarto concejal para la formación naranja.