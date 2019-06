El único diputado de Cs, nuevo presidente de Melilla en una sesión bronca

El único diputado de Ciudadanos (Cs) en Melilla, Eduardo de Castro González, se ha convertido en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en sustitución de Juan José Imbroda Ortiz del Partido Popular (PP), que llevaba en el cargo desde julio de 2000, después de lograr los votos de 13 diputados (CPM 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por Imbroda (10 PP y 2 Vox).



En el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por "regeneración" y no integrar a Vox en un fututo gobierno, finalmente Eduardo de Castro ha presentado candidatura a la Presidencia.



En una sesión bronca, en la que se han oído gritos de "traidor" entre las personas que llenaron el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, cuando se recontaban los votos de socialistas y cepemistas hacia Eduardo Castro y también cuando se dio a conocer el resultado de las votaciones, el diputado naranja finalmente ha logrado reunir 13 votos sobre 25 y convertirse en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a pesar de pertenecer a la fuerza menos votada de las cinco que obtuvieron representación en la Ciudad Autónoma.



Eduardo de Castro y Juan José Imbroda tuvieron además un encontronazo cuando se cruzaron después de que se conociera el resultado de la votación y nada más divulgarse la decisión de la Asamblea, o cuando se oían los votos a De Castro, en los que se oía a Imbroda decir "vaya personaje".



Navarra Suma logra la alcaldía de Pamplona

El PP anuncia una moción de censura contra el alcalde de Burgos

Vox ha incumplido su compromiso en Burgos permitiendo un alcalde del PSOE. El @populares iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos para que se cumpla el acuerdo pactado. — Javier Maroto (@JavierMaroto) 15 de junio de 2019

Cs logra el Ayuntamiento de Granada con el apoyo de PP y Vox

El PP presentará una moción de censura contra el PSOE en Huesca

El candidato de la plataforma Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos),, es desde este sábado el alcalde de Pamplona al recibir en el pleno de constitución del ayuntamiento losmientras que EH Bildu y PSN se han votado a sí mismos y Geroa Bai a la formación abertzale.Finalmente, y pese a los intentos de negociación habidos desde que el pasado 27 de mayo fueron conocidos los resultados de las elecciones que dieron(NA+), 7 a EH Bildu, 5 a PSN y 2 a Geroa Bai, no se ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad y Maya ha conseguido la alcaldía de forma automática como cabeza de la lista más votada en las pasadas elecciones.El vicesecretario de Organización del PP,, ha anunciado este sábado que mañana iniciarán loscontra el nuevo alcalde de, el socialista Daniel de la Rosa, elegido tras haberse votados los dos concejales de Vox a su propia candidatura."Vox ha incumplido su compromiso en Burgos permitiendo un alcalde del PSOE", ha denunciado Maroto en un mensaje en la red social Twitter, en el que anuncia la moción de censura para queVox ha asegurado este sábado que sus dos concejales en Burgos tenían la orden de apoyar al candidato de Ciudadanos a la alcaldía,y ha anunciado que ambos serán sometidos al Comité de Garantías del partido por haber permitido que el PSOE se haya hecho con el gobierno municipal.Los dos ediles del partido de extrema derecha han votado a su propia candidatura, lo que ha facilitado la alcaldía al socialista Daniel de la Rosa, cuya lista fue la más votada en las elecciones del 26 de mayo.Elque implicaba la Presidencia de la Junta para el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el reparto de varios gobiernos municipales para el partido naranja, entre ellos el de Burgos.Pero para que el candidato de Cs consiguiera la Alcaldía de Burgos, Vicente Marañón, debía recabar también el respaldo de Vox, cuyos dos concejales han optado por votar su propia candidatura.El líder de Ciudadanos en Granada,, se ha convertido este sábado en elal sumar a los 4 concejales de la formación naranjafrente a los 13 que ha obtenido el hasta ahora alcalde del PSOE Francisco Cuenca.Salvador ha sido investido este sábado alcalde de Granada y gobernará pese a que la formación tiene cuatro de los 27 concejales, sin que de momento hayan trascendido los pormenores del acuerdo "de cambio" sellado minutos antes del inicio del pleno de investidura.Ciudadanoal lograr 10 de los 27 ediles en juego, ha contado con los tres votos de Podemos IU Adelante.El vicesecretario de Organización del PP,y ha anunciado una moción de censura contra el nuevo alcalde del PSOE, que será la segunda que impulse los populares tras la que presentarán en Burgos.En un mensaje en Twitter, Maroto atribuye a Ciudadanos el voto en blanco que ha permitido que el candidato del PSOE, Luis Felipe, se haya hecho con el bastón de mando del ayuntamiento y acusa a los de Albert Rivera de haber incumplido el acuerdo pactado.para reconducir la situación en Huesca desde la máxima transparencia y lealtad a los acuerdos previamente alcanzados", ha advertido el dirigente del PP en un segundo mensaje.Un voto en blanco inesperado ha otorgado al socialista Luis Felipe, cabeza de la lista más votada, la alcaldía de Huesca, donde la popular Ana Alós solo ha reunido 12 votos, insuficientes para la mayoría absoluta, situada en trece ediles., mientras que la candidata del PP ha sugerido que podría haber partido de uno de los concejales de Ciudadanos.