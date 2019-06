Artur Mas no descarta volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat

El expresidente catalán Artur Mas no ha descartado este viernes volver a presentarse a unas elecciones si se lo piden, una vez termine en febrero su inhabilitación, aunque ha puntualizado que la balanza hoy en día está más inclinada en no dar este paso.

"No me he cerrado nunca con un 'no rotundo', pero en condiciones mínimamente normales mi rol no es volver a presentarme a unas elecciones al Parlament", así que "la balanza está más inclinada para el no que para el sí", ha dicho Mas en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El expresidente catalán está inhabilitado para ejercer un cargo público por la sentencia del caso de la consulta del 9N, pero la condena termina el próximo febrero.

Mas ha valorado su momento político y el de su espacio político después de la reunión que mantuvo en Waterloo (Bélgica) con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el pasado miércoles.

Artur Mas ha indicado que JxCat tiene que dejar de ser "una marca" para convertirse en un partido y realizar esta refundación "no más allá del otoño", para estar preparado para la sentencia del "procés" y todas las eventualidades que puedan ocurrir entonces, ha indicado.

Ha subrayado que en el nuevo JxCat entienden que Puigdemont va a ser presidente, o en todo caso "lo que él quiera ser".

Mas no ha considerado que sea necesario que el PDeCAT desaparezca en esta refundación, sino que puede ejercer, junto con la Crida Nacional per la República, como agente "progenitor" de JxCat como partido.

En cuanto al futuro de la legislatura, ha indicado que un adelanto electoral en Cataluña cuando haya una probable sentencia condenatoria del caso del "procés" es "el recurso más fácil, pero a veces lo más fácil no es lo más recomendable".

En este sentido, ha indicado que con unas elecciones existe el riesgo de "perder la mayoría" soberanista en el Parlament, por "frágil" que pueda ser en este momento.

Ha admitido, además, que prefiere un Gobierno que quizá "no ponga soluciones" a Cataluña pero que no la "arrase", en alusión al PSOE y Unidas Podemos, que otra alternativa en Moncloa que sea "hostil" y aplique un "155 permanente", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.