Vox muestra el acuerdo con el PP que habla de "gobiernos de coalición" y rompe los pactos

Vox ha enseñado este martes el acuerdo con PP y Ciudadanos en el que se habla de "gobiernos de coalición", y lo ha hecho para denunciar que ambas formaciones lo han incumplido y que, en consecuencia, lo da por "roto" en las ciudades en los que se haya aplicado.



El portavoz de Vox en el Congreso y del comité negociador de estos pactos, Iván Espinosa de los Monteros, ha hecho este anuncio en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha acusado a PP, Cs y PSOE de formar un "tricentrito" y ha asegurado que al romper ese pacto, aplicado en ayuntamientos como el de Madrid, pasará a la oposición.



Aquí más legible. Lo hemos dicho. Lo dice claramente. Y algunos no tienen palabra .... ni cumplen lo que firman. Por ello sin miedo, sin ataduras y con respetos nuestros votantes: no estaremos en sillones que no necesitamos. Estaremos en oposición del #tricentrito PPSOECs pic.twitter.com/kqi6HVa6HQ