Sánchez fija su debate de investidura para el 22 y 23 de julio

El debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, comenzará el lunes 22 de julio, ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la primera votación tendrá lugar al día siguiente, el 23.



Tras hablar por teléfono con el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, Batet ha informado de este calendario, que supone el inicio del pleno de investidura el lunes a las 12.00 horas con la intervención del propio Sánchez.



La sesión se reanudará por la tarde, a las 16.00 horas, con la intervención de los grupos parlamentarios, y al día siguiente, martes, se producirá la primera votación.



Si Sánchez no obtiene la mayoría absoluta en esta primera ocasión, la votación se repetirá 48 horas después, lo que supone que será el jueves 25 de julio, según ha explicado Batet.







España necesita un Gobierno cuanto antes para seguir

avanzando hacia la igualdad, la transición ecológica justa, la digitalización y el fortalecimiento del proyecto europeo. El 22 de julio se inicia la Sesión de Investidura, como ha anunciado la presidenta del @Congreso_Es. https://t.co/YfpMzSllPd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de julio de 2019

La posibilidad de repetir elecciones

De no prosperar la investidura, la repetición electoral será en la primera quincena de noviembre.La presidenta del Congreso ha explicado que paraque ha tenido en cuenta la fecha de, pero ha reivindicado que el "objetivo claro" es que la investidura prospere y que Pedro Sánchez obtenga la confianza de la Cámara.De hecho, se ha elegido el 22 de julio paraa que el candidato "tenga la oportunidad de hablar con los grupos parlamentarios" y garantizar su investidura, para lo que el presidente del Gobierno en funciones convocará previsiblemente una nueva ronda de contactos.Meritxell Batet ha asegurado que ha informado de la fecha a todos los portavoces y los presidentes de los grupos parlamentarios y que "a lo largo de la mañana" hablará con ellos más detenidamente.La presidenta del Congreso ha asegurado quey, preguntada sobre las críticas al retraso en la convocatoria de la investidura, ha dicho que las fechas no son "significativamente distintas" a las de otras legislaturas."Se da la circunstancia de que los resultados de las elecciones no han ofrecido una mayoría absoluta", ha dicho Meritxell Batet, que ha apuntado que cuando la hay siempre se convoca el debate con más celeridad que "cuando hay que dialogar" y conseguir los apoyos.