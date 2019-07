Abascal felicita a Espinosa por tumbar a López Miras en Murcia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al portavoz de su partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, por la negociación con PP y Ciudadanos en Murcia y ha recalcado que los representantes de su partido mantuvieron "la decencia y la dignidad". "Somos un equipo".



Así se ha manifestado Abascal en su cuenta en Twitter tras lo ocurrido este jueves en la Región, donde tras horas de negociación Vox terminó finalmente por votar en contra de la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, en medio de acusaciones cruzadas entre los 'populares', Cs y el partido del propio Abascal de ser culpables de lo ocurrido.







Tengo que felicitar a Iván Espinosa y al equipo de negociación porque han mantenido la decencia y la dignidad en una mesa donde había más de un tahúr. Basta de mentiras y de burdos intentos de división. Somos un equipo. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 5 de julio de 2019

El líder de Vox ha cerrado filas con Espinosa de los Monteros ante las voces que apuntan a que en Murcia se incumplió el acuerdo que habrían alcanzado en Madrid las direcciones nacionales del PP y de Vox. "Basta de mentiras y de burdos intentos de división.", ha dicho Abascal, saliendo al paso de esos comentarios.El dirigente ha advertido de que la negociación cada vez es "más difícil". Explica que "al cordón sanitario francés" que ha impuesto Ciudadanos a su partido, aludiendo a la influencia de Emmanuel Macron en Albert Rivera , se han sumado"¿Cómo llegar a un acuerdo con unos que no quieren hablar y otros que mienten sistemáticamente y?", ha escrito Santiago Abascal en la citada red social.El líder de la formación de derechas felicita a continuación a Iván Espinosa por el trabajo de negociación "porque han mantenido la decencia y la dignidad en una mesa donde había más de un tahúr".El propioha rechazado este viernes que fuera su partido quien dinamitó la investidura de López Miras y ha recalcado que no alcanzaron ningún acuerdo con el PP para facilitarla. "Entre PP y Vox no hay ningún documento firmado", ha asegurado, y ha atribuido a Ciudadanos que la investidura del dirigente 'popular' se malograra.