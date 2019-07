Carlos, el alumno valenciano citado por Sánchez: "Orgulloso, pero no me meto en política"

Carlos Rodríguez, el joven de Torrevieja (Alicante) con mejor nota en Selectividad este curso 2018-2019 de España, se ha mostrado "contento" y "orgulloso" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le haya puesto como ejemplo de que el sistema educativo "saca lo mejor de cada uno", pero ha evitado hacer una valoración política.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha insistido en que le da cierto "reparo" comentar la mención que el candidato a la Presidencia del Gobierno le ha hecho en el debate de investidura y ha subrayado que él no quiere "meterse en política". "Me siento contento y orgulloso de que me pongan como ejemplo, pero más allá de eso, no me meto en política", ha aseverado.

No obstante, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la afirmación de Sánchez de que el sistema educativo "puede sacar los mejor de los jóvenes", pero sin valorar si el modelo que propone el candidato es el que mejor refleja su caso.

Rodríguez estudiará el próximo curso Dramaturgia y, por tanto, no necesita su nota de 14 puntos sobre 14 para realizar sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. El presidente en funciones ha valorado la decisión de este joven y ha manifestado en el Pleno del Congreso que le "emociona" que haya elegido "lo que mueve sus sueños".

"Ha elegido lo que mueve sus sueños, y para eso está la educación, para sacar lo mejor que cada uno puede dar a la sociedad y a sí mismo", ha subrayado Sánchez durante su discurso en el Congreso tras anunciar algunas de sus propuestas para educación, como un pacto entre formaciones políticas para alcanzar el 5% del PIB de inversión de forma fija "con independencia de la coyuntura económica".

Historias personales



En su discurso, Sánchez también ha mencionado otras historias personales de ciudadanos corrientes. "Hace unos días me emocionó leer la historia de un hombre que empezó a trabajar con siete años en el campo y a pesar de ello caminaba quince kilómetros diarios para ir a la escuela nocturna y obtener su graduado, que aprobó. Ese mismo hombre, ya jubilado y cuidando a su nieta, ha aprobado la Educación Secundaria Obligatoria. Esto es España, señorías", ha dicho.

"Tenemos que recordar estos ejemplos para inspirar a la sociedad a seguir siempre aprendiendo. Y tenemos que garantizar las oportunidades para hacerlo", ha añadido Sánchez, que durante su intervención ha recordado también a Ángel Hernández, el hombre que este año ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, que sufría esclerosis múltiple en fase terminal.

Para el presidente en funciones, la historia de esta pareja "fue un auténtico aldabonazo a la conciencia colectiva en una sociedad que, reiteradamente, muestra su predisposición a regular el derecho a la eutanasia y la muerte digna", algo a lo que se ha comprometido Sánchez.

"Vamos a impulsar ya esa regulación, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto y a recibir la mejor atención médica en ese trance tan duro", ha asegurado.

Por último, Sánchez ha recordado a Arturo Muñoz Castellanos, teniente del Ejército de Tierra que falleció hace 26 años tras ser herido en la ciudad bosnia de Mostar, convirtiéndose en el primer miembro del ejército español que moría en una misión internacional de paz.

"Su recuerdo evoca el de todos los hombres y mujeres que sacrificaron su vida cumpliendo una misión que no sólo nos enorgullece como españoles; sino como sociedad comprometida con los valores democráticos y con los derechos humanos dentro y más allá de nuestras fronteras", ha afirmado Sánchez.