JxCat votará en contra de la investidura de Sánchez

Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, los tres diputados de JxCat suspendidos, en prisión preventiva, se han pronunciado este lunes a favor de votar 'no' a la investidura de Pedro Sánchez tras escuchar su discurso, por lo que los diputados postconvergentes votarán en contra del líder del PSOE.



Se trata de un cambio de posición significativo, puesto que los tres diputados presos eran las voces más partidarias dentro de JxCat de facilitar la investidura de Sánchez con una abstención, siempre y cuando hubiese un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.



Desde Twitter, y tras la primera sesión del debate de investidura, Rull ha anunciado este giro: "Muchos han hablado de nosotros pero sin hablar con nosotros. Ahora hablamos nosotros: escuchado el debate y con los precedentes que acompañan al candidato, NO a la investidura de Pedro Sánchez", señala el mensaje, firmado desde la cárcel de Lledoners (Barcelona).





De hecho, JxCat y ERC han ahondado este lunes su distancia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su discurso de investidura, Sánchez ha eludido hablar de Cataluña y se ha limitado a comentar que para superar las tensiones territoriales no solo se requiere aplicar la Constitución, sino que será necesario "un proyecto colectivo de regeneración nacional". El discurso de Sánchez no ha convencido a la bancada independentista, que ha echado en falta soluciones para Cataluña. El posicionamiento de los tres presos de JxCat ha despejado definitivamente la incógnita alrededor del voto de su grupo, porque tres de los otros cuatro diputados -Laura Borràs, Míriam Nogueras y Jaume Alonso-Cuevillas- ya eran abiertamente partidarios de un 'no' al candidato socialista.