Podemos valora votar 'no' en la investidura "si no cambia nada"

Unidas Podemos no descarta votar este martes en contra de la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "si no cambia nada" en las negociaciones que mantienen ambos partidos. "Si no cambia nada, no será un 'sí', y no es descartable el 'no'", han comentado desde la formación morada.

Este martes, el Pleno del Congreso votará la candidatura de Sánchez, que necesita reunir en este primer intento mayoría absoluta (176 votos) para ser investido presidente. De momento, sólo tiene garantizado el voto a favor del diputado del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y los 123 de los socialistas.

Desde Podemos han querido dejar claro que pese a la tensión que se ha vivido este lunes en el hemiciclo en el debate entre Sánchez y el líder del partido, Pablo Iglesias, los canales de comunicación entre las dos fuerzas políticas siguen abiertos. Y así seguirán hasta el último minuto, recalcan, esto es hasta el jueves, cuando se votará la segunda vuelta de la candidatura socialista.

Ahora bien, consideran que la estrategia utilizada por Sánchez en esta primera jornada del debate de investidura evidencia que el líder socialista "no parece tener muchas ganas" de conformar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y que el veto a Pablo Iglesias no era el único escollo para suscribir un acuerdo de gobierno.

No hacen hueco en los ministerios



Desde Podemos cuestionan que Sánchez ofrezca un Gobierno de coalición sin Iglesias y, sin embargo, después en las dos reuniones que han mantenido no sean capaces de hacer un hueco a la formación morada y sus confluencias en ninguno de los 17 ministerios. "Eso no es un Gobierno coalición", apuntan.

Pese a que confían en que la situación se pueda reconducir en las próximas horas y días, ya advierten de que "si no cambia nada", Unidas Podemos no apoyará este martes a Sánchez, e incluso no descartan votar en contra.

En este punto, han querido dejar claro que si el 'no' fuera finalmente su decisión, ello no implicaría, como ha querido remarcar Sánchez, que Unidas Podemos vota lo mismo que Vox porque las consideraciones para esa postura distan mucho entre uno y otro partido.