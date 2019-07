EN DIRECTO | El PNV confirma que se abstendrá en la primera votación de la investidura de Sánchez

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado este martes al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a que dé "un paso flexible y decidido al frente, sin miedos", para un acuerdo de Gobierno con otras fuerzas políticas como Podemos.



Esteban ha hecho esta petición a Sánchez en su intervención en el debate de investidura del Congreso y en la que ha recalcado que el candidato tiene que ser consciente de que debe sumar y, para ello, ha de ceder y no pretender que otros partidos se sumen a un mero contrato de adhesión.



Aunque ha explicado que desconoce los detalles de la negociación entre el PSOE y Podemos, ha subrayado que las presiones para que no haya un acuerdo entre ambos partidos no pueden servir de excusa para justificar el desacuerdo.



Esteban también ha avanzado que su partido se abstendrá este martes en la votación para la investidura de Pedro Sánchez.



Esteban ha desvelado el voto de los seis diputados nacionalistas vascos en el tramo final de su intervención del debate de investidura, que desde ayer tiene lugar en el Congreso.



El portavoz del PNV ha ofrecido a Sánchez "mano tendida" y le ha deseado "suerte" si sale elegido, lo que no parece probable habida cuenta de que el candidato a la investidura no cuenta con los apoyos necesarios, que en la votación de este martes exige la mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor o "síes".



Esteban ha recordado al presidente del Gobierno en funciones que su cometido consiste en "articular una mayoría" para que en la Cámara se afronten los retos y se pueda encauzar el "clima político".



Para ello, hay que "poner los cimientos" y ser "valiente", le ha dicho. E









Rufián avisa a Sánchez: "Tiene 48 horas"

"Señor Sánchez, busca y pide un consenso: ya existe. El 80% de la población de Catalunya, también votantes suyos, piden votar, piden dirimir este conflicto en una urna y no a palos", clou @gabrielrufian a la #SesiónDeInvestidura pic.twitter.com/1ndKptBBDI — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 23, 2019

Sánchez: "Abandone la unilateralidad"

Poco antes el portavoz de ERC,, ha advertido a Pedro Sánchez de que no debe dar por supuesta la abstención de su grupo: "Tiene 48 horas máximo para ponerse de acuerdo con nosotros".Con un discurso muy crítico con el presidente en funciones en este segundo día del debate de investidura, el portavoz de los republicanos catalanes, le ha acusado de "estar jugando a la ruleta rusa, dando una segunda oportunidad apara llegar a la Moncloa".Y además, ante el enfriamiento evidente de las expectativas de que el PSOE y Podemos pacten un gobierno, ha avisado a Sánchez de que el único obstáculo para que "la señora Arrimadas seael señor De Quinto, ministro de Economía, Cantó el de Cultura y Abascal el ministro de Defensa, son ustedes y nosotros".Por eso le ha urgido a llegar a un acuerdo cony le ha dado de plazo hasta el jueves, cuando se celebrará la segunda votación, dejándole claro que ERC es imprescindible para garantizar la gobernabilidad de España: "Se tiene que hablar con nosotros. Son lentejas, como decía mi abuela, por mucho que no nos quieran ver".Durante su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha reconocido que lo importante para resolver el conflicto catalán es que haya una "mesa de diálogo" en el Parlament y ha emplazado a ERC a abandonar la unilateralidad y reconocer "a la otra parte de Cataluña, la que no cree en las tesis independentistas".En el turno de réplica al portavoz de ERC,, en el segundo día del debate de investidura, Sánchez ha instado a Rufián a que hable con su grupo, con el PSC, con el PP y con Cs y que quite de su discurso una de sus exigencias: "".Sánchez ha insistido en que el problema de Cataluña es de convivencia "no de independencia" y ha asegurado que, por parte del Gobierno,El presidente ha agradecido a Rufián que haya apostado por una mesa de diálogo e incluso que haya "verbalizado" que reconoce como interlocutores al PP y a Cs y haya dicho que está dispuesto a sentarse a la mesa "con la única diputada del PP en Cataluña,, o con la señora Arrimadas, de Cs".Sánchez ha rechazado la interpretación de que los dirigentes del "procés" están siendo juzgados por defender la democracia, ya que ha considerado que es consecuencia de que se cometieron ilegalidades que merecen "el mayor de los reproches" tanto desde el punto de vista judicial como político.Tras ello, ha instado a Rufián a que digaya que, si lo han hecho, cree que es probable que se pueda encontrar una senda en la que entenderse.El candidato ha vuelto a defender una votación en Cataluña para reforzar su autogobierno, no para "disgregar", como cree que pretenden los independentistas, y les ha reiterado la necesidad de pone en marcha una mesa de diálogo en el Parlament con todas las fuerzas políticas que lo conforman."Necesitamos ese diálogo en dos ámbitos,", ha recalcado.