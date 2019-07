EN DIRECTO | Sánchez pierde la primera votación y tiene 48 horas para conseguir el 'sí' de Podemos

Pedro Sánchez ha perdido la primera votación de su investidura con 170 votos en contra con el 'no' de ERC y la abstención de Podemos.

El candidato socialista ha cerrado el debate de este martes en el Congreso asegurando que sigue creyendo en la posibilidad de ser elegido a pesar de que no cuente, al menos hoy, los votos para lograrlo: "No pierdo al esperanza", ha dicho.

En su última intervención en el debate de investidura, Sánchez ha admitido que corre el riesgo de ser el primer candidato que sufre dos investiduras fallidas y ha lamentado que en esta ocasión pueda deberse al "mismo obstáculo" que en 2016, en clara alusión a la posibilidad de que Unidas Podemos no le apoye.

Ha vuelto además ha pedirle al PP su abstención para que facilite que haya un Ejecutivo y se ha dirigido a los 350 diputados para pedirles su respaldo y garantizarles a cambio "gobierno, estabilidad y legislatura".

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, había dicho este martes a Unidas Podemos que el diálogo exige "ser valientes, ceder y mover los límites" y ha subrayado que sería un "error histórico" no conformar un gobierno progresista.

En su intervención en la segunda jornada del debate de investidura, Lastra ha insistido en que no es el momento de mensajes "catastrofistas" sino de construir un gobierno de izquierdas y a Podemos le ha pedido que respeten "a este centenario partido. Ustedes no son la prueba del algodón, no necesitamos guardianes de la esencia de la izquierda".

Lastra también se ha dirigido a ERC a quien ha pedido "bajar el tono de la discrepancia para llegar a un acuerdo en toda España, también en Cataluña".



Sánchez reconoce que su investidura puede resultar fallida

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha reconocido por primera vez que su investidura puede no salir adelante, y así lo ha expresado en el debate en el Congreso.

En su contrarréplica a los portavoces del grupo mixto, el presidente del Gobierno en funciones ha defendido haber acudido a la Cámara Baja a defender su proyecto político para ser investido, "aunque sabiendo que probablemente falle en el intento".

Sánchez también ha reprochado a Unidas Podemos su actitud por pretender entrar en el Gobierno para ser "guardia jurado" de los socialistas.



Sánchez no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos .

Ha sido durante su última respuesta a la diputada de JxCat Laura Borràs cuando Sánchez ha reconocido que es posible que su investidura resulte fallida.

Y lo ha hecho cuando ha reprochado a Ciudadanos que Inés Arrimadas no se presentase en su momento a la investidura como presidenta de la Generalitat tras haber sido la fuerza más votadas y aun a sabiendas de que, como él ahora, podría fracasar.

Antes, en otro momento del debate, el jefe del Ejecutivo en funciones ha reconocido el "nulo éxito" que hasta ahora están teniendo las negociaciones con Unidas Podemos aunque casi al mismo tiempo, en el patio del Congreso, su vicepresidenta, Carmen Calvo, prometía que los socialistas seguirán negociando hasta el último minuto.

En su última respuesta a los diputados del Grupo Mixto, y cuando respondía a Joan Baldoví, de Compromís, Sánchez ha admitido de nuevo las dificultades para el acuerdo.

Le ha explicado que lo importante es el "contenido" que se negocia, las políticas, y eso debería ser "el inicio" y "no al revés", sobre todo porque hay quien reconoce, ha dicho, que quiere entrar en el Gobierno "poco menos que para ser el guarda jurado del Partido Socialista"