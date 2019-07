EN DIRECTO | Comienza la primera votación de la investidura de Pedro Sánchez

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes a Unidas Podemos que el diálogo exige "ser valientes, ceder y mover los límites" y ha subrayado que sería un "error histórico" no conformar un gobierno progresista.



En su intervención en la segunda jornada del debate de investidura, Lastra ha insistido en que no es el momento de mensajes "catastrofistas" sino de construir un gobierno de izquierdas y a Podemos le ha pedido que respeten "a este centenario partido. Ustedes no son la prueba del algodón, no necesitamos guardianes de la esencia de la izquierda".



Lastra también se ha dirigido a ERC a quien ha pedido "bajar el tono de la discrepancia para llegar a un acuerdo en toda España, también en Cataluña".



??"Sólo hay un camino: un pacto con las fuerzas progresistas. Un pacto con la 'banda', que dice Rivera, a quien sus militantes le dicen que, con él, no"



??Discurs de @joanbaldovi?? en la #SesiónDeInvestidura?? {3/n] pic.twitter.com/1D8Qkbad7a — Compromís (@compromis) July 23, 2019

PRC advierte a Sánchez: una repetición electoral "no arregla nada"

El líder socialista,, ha reconocido por primera vez quey así lo ha expresado en el debate en el Congreso.En su contrarréplica a los portavoces del grupo mixto, el presidente del Gobierno en funciones ha defendido haber acudido a la Cámara Baja a defender su proyecto político para ser investido,Sánchez también ha reprochado a Unidas Podemos su actitud por pretender entrar en el Gobierno para ser "guardia jurado" de los socialistas.Ha sido durante su última respuesta a la diputada de JxCatcuando Sánchez ha reconocido que es posible que su investidura resulte fallida.Y lo ha hecho cuando ha reprochado a Ciudadanos que Inés Arrimadas no se presentase en su momento a la investidura como presidenta de la Generalitaty aun a sabiendas de que, como él ahora, podría fracasar.Antes, en otro momento del debate, el jefe del Ejecutivo en funciones ha reconocido el "nulo éxito" que hasta ahora están teniendo las negociaciones con Unidas Podemos aunque casi al mismo tiempo, en el patio del Congreso, su vicepresidenta, Carmen Calvo, prometía que los socialistas seguirán negociando hasta el último minuto.En su última respuesta a los diputados del, y cuando respondía a, de Compromís, Sánchez ha admitido de nuevo las dificultades para el acuerdo.Le ha explicado que lo importante es el "contenido" que se negocia, las políticas, y eso debería ser "el inicio" y "no al revés", sobre todo porque hay quien reconoce, ha dicho, que quiere entrar en el Gobierno "poco menos que para ser el guarda jurado del Partido Socialista"Poco antes la portavoz en el Congreso de JxCat,, ha asegurado que su partidoen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno.En su intervención ante la cámara, Borrás ha planteado que Sánchezy por eso se ha dedicado a "intentar humillar" a sus posibles socios y los ha "ignorado" en el proceso de búsqueda de apoyos y en su discurso de investidura.Pero los resultados electorales logrados por el PSOE no dan para gobernar, ni, ha subrayado Borrás, quien ha señalado que el estilo político de Sánchez consiste en que "en vez de seducir, culpabilizan; en lugar de pactar, prefieren arrinconar y en vez de convencer prefieren coaccionar".La dirigente de JxCat ha recordado los cuatro escaños vacíos -correspondientes a los políticos que están presos a la espera de sentencia-, ha denunciado la "represión, el control de las finanzas catalanas, el espionaje en el exterior" a organismos y dirigentes catalanes.Por todo ello,salvo que el candidato demuestre tener "el sentido de Estado de hablar con los presos políticos" para resolver la situación en Cataluña.En su respuesta al partido Sánchez ha señalado queporque "no reconocen la legitimidad del Congreso y del Gobierno". "Se han instalado en la antipolítica. Son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender a los catalanes que dicen defender. Anteponen la independencia a los problemas de los catalanes"."No pueden hablar de diálogo cuando Torra ha dicho que lo volverán a hacer. Pero ya le adelanto que". Así, Sánchez ha dicho que el diálogo con los independentisatas solo será posible cuando "salgan del laberinto del falsedades y victimismo en el que se han metido".La portavoz de EH Bildu,ha anunciado este martes la abstención de sus diputados sin que sea "un cheque en blanco", sino una oportunidad para abordar los problemas estructurales que tiene el Estado, como derogar la "ley mordaza", la reforma laboral o permitir el derecho a decidir.En su réplica al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Aizpurua ha dicho que su formación, además defender los derechos sociales, es independentista pero entendida como herramienta para construir una sociedad más justa y solidaria.Ha recordado que su formación fue decisiva en lay "determinante" en la Diputación del Congreso para aprobar los reales decretos sociales de los que se jactó el candidatos durante la campaña electoral, por lo que se ha mostrado extrañada por encontrar como respuesta el apartheid político".Y ha precisado que con su formación no solo dialogan, sino que incluso pactan los socialistas y el PP, por lo que ha pedido que "dejen de manipular a la ciudadanía" y aPara Aizpurua, la España de la transición ha entrado en crisis en lo político y en lo económico y se ha pasado de la posibilidad de abordar una segunda transición a posiciones inconstitucionales, con la aplicación del artículo 155 o el encarcelamiento de los integrantes de la, lo que ha hecho florecer un nuevo nacionalismo español.El portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso,, ha confirmado su 'no' en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno instándole a que "elija bien a sus socios". "Si a usted le importa España, demuéstrelo en Navarra; los nacionalistas no son nunca buenos compañeros de viaje", ha defendido.Sayas ha pedido al candidato socialista que recapacite paratras censurar el acuerdo del PSOE, contando con Bildu, para evitar el gobierno de Navarra Suma, la marca con la que concurrieron a las elecciones de forma conjuntaen la comunidad foral., ha recordado Sayas, que ha reprochado que la formación que lidera Arnaldo Otegi siga sin condenar explícitamente los atentados de la banda terrorista ETA y que "cuando lo hace es por razones estratégicas". "Algunos tratan de taparse los ojos y pedirnos a los demás que nos tapemos la boca", ha dicho.El portavoz de UPN ha subrayado que "tendió la mano" a Sánchez pero lo que quiere éste son ejecutivos "a cualquier precio" tanto en el Gobierno de la nación como en Navarra. "La responsabilidad, el sentido de Estado y el patriotismo no pueden estar al albur de un momento puntual", ha añadido.La portavoz de Coalición Canaria,ha acusado Sánchez depara conseguir el gobiernopero ha advertido que la gente "se está hartando" de la clase política y, por eso, no es asumible repetir las elecciones.Oramas, que mantiene el "no" al candidato socialista a la investidura, cree que Sánchezporque los apoyos, que no los tiene, solo los ve él y quiere cargar la responsabilidad de unas nuevas elecciones a la oposición.Por eso, ha recalcado, ha dicho a sus aliados: "Esa es la amenaza que trae a esta Cámara".Los reproches a Sánchez también han sido por su política en Canarias al afirmar que rompió relaciones con el Ejecutivo nacionalista canario "y se dedicó a estrangularlo financieramente por tierra, mar y aire".Pese a la contundencia de sus palabras, Oramas ha prometido al presidente en funciones que si cambia su política en las islas, deja de retener la financiación, cumple con ely el Estatuto de Canarias, "como es su obligación", ha subrayado, tendrá a su lado a las dos diputadas de CC para llegar a acuerdes que den estabilidad a su gobierno.El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Sánchez, suy le ha advertido de que si persiste en sus trabas a un acuerdo de Gobierno, unas nuevas elecciones pueden ser "su tumba".Baldoví, en su intervención en el debate, ha lamentado que no se haya negociado seriamente en los 80 días transcurridos desde los comicios generales y haya habido todo tipo de vetos antePese a ello, cree que hay aún tiempo para llegar a un acuerdo aunque duda de que realmente Sánchez tenga voluntad de que así sea tras las sucesivas llamadas que ha realizado en el debate a PP y Ciudadanos para que se abstengan.ha añadido antes de afear a Sánchez que pretenda un apoyo incondicional y sólo ofrezca una alternativa: "O yo o el caos".Además, le ha instado a desvelar qué ministerios ha ofrecido a Podemos y le ha invitado a cuidarse de "los idus de noviembre", en referencia a la posibilidad de que ese mes se tuvieran que repetir las elecciones."Su victoria podría ser pírrica, pero puede ser la tumba definitiva de un gobierno progresista.", ha recalcado.El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha instado a los partidos que negocian un futuro gobierno de coalición apara evitar una repetición electoral, como ya ocurrió en 2016, cuando "no se arregló nada".Para Mazón, un gobierno de coalición es una opción viable para liderar el país, al igual que su partido lleva haciendo en Cantabria en las últimas dos décadas, y ha asegurado que el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, puede utilizar esa situación comoEl político cántabro ha admitido durante su intervención en la Cámara Baja que Sánchez "tiene que ser el próximo presidente" del país, a pesar de que ha vuelto a reprocharle que no haya mencionado en sus múltiples discursos el hecho de que es el único diputado que ha garantizado su apoyo a la investidura.