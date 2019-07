Calvo critica que Podemos no ha querido negociar: "Nos han pedido el Gobierno entero"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y ha asegurado que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial.



En una entrevista en la cadena Ser, Calvo ha recalcado que las competencias que pretendía Podemos suponían "todos los ingresos, más de la mitad del gasto" y las políticas clave de cualquier proyecto de la izquierda y ha insistido en que eso demuestra que han pretendido negociar una posición que no se corresponde a los resultados electorales del partido de Iglesias.



Ha recalcado que mientras los socialistas se han movido en varias ocasiones a lo largo de la negociación, el secretario de Acción política de Unidas Podemos, Pablo Echenique seguía ayer a las siete de la tarde defendiendo el mismo documento que pusieron sobre la mesa el sábado.



Un texto en el que, ha lamentado, exigían competencias para poder "trufar todo el Consejo de Ministros" y tener "un Gobierno en paralelo".



Aquella situación, ha continuado, desembocó en una conversación entre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien volvió a reclamar al presidente en funciones "ministerios nucleares", y eso es algo que el PSOE no podía aceptar.



Calvo ha negado por otro lado que en la negociación, el Gobierno negara el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos poniendo como excusa que la CEOE no quiere al partido de Iglesias en esa cartera.





Podemos aún no ha decidido su voto pero pide más competencias

?? "No queremos entrar en un Gobierno a toda costa, hemos planteado la negociación con el PSOE de una manera muy honesta: queremos llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente y para eso hace falta tener competencias reales".@pnique en @HoyPorHoy pic.twitter.com/VQOH75iPiJ — PODEMOS (@ahorapodemos) July 25, 2019

Por su parte, Podemos aún no ha decidido su posición de voto en el debate de investidura de este jueves y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a retomar las negociaciones in extremisEl secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado en la Cadena Ser las razones por las que Unidas Podemos no acepta la última oferta del PSOE y ha lamentado que los ministerios que les proponían, como"en lo que se refiere a competencias están prácticamente vacíos,".Echenique ha admitido que su formación planteó tener seis puestos en el Gobierno -una vicepresidencia y cinco ministerios- porque tiene un tercio de los votos.pedía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a cinco ministerios, según reveló ayer el, aunque este juevesha asegurado que esa propuesta inicial se fue modulando."En el último momento le estábamos pidiendo mucho menos que lo que había en el documento que el PSOE filtró", ha dicho el jefe del equipo negociador deEl secretario deha defendido que no tienen que preguntarse cómo recibirá su electorado su posición porque ya preguntaron a las bases en una consulta cuál debía ser su posición de voto.Y ha advertido de que la respuesta es clara si el PSOE quiere acaparar todo el poder o dejarle a la coalición moradaen el Gobierno."Nosotros ya preguntamos a nuestras bases lo que teníamos que hacer. No estamos opinando lo que piensa la gente en base a nuestro olfato", ha dicho Echenique en referencia a la consulta en la que un 70 % de los participantes apostó por oponerse a la investidura si no se lograba un gobierno de coalición sin vetos.