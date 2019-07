¿Qué pasa ahora que Sánchez ha perdido la segunda votación?

El fracaso en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez prolonga el bloqueo político y sitúa a España de nuevo en un horizonte de incertidumbre. Las posibilidades de que la legislatura siga adelante no han desaparecido, pero la sombra de elecciones se vislumbra más cercana.



En primer lugar, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicará este viernes la investidura fallida al Rey, quien decidirá si abre en breve una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos o, como es más probable, da un tiempo para constatar si es posible un acuerdo.



Mañana a las 9.00 h comunicaré el resultado de la votación de la investidura del candidato del @PSOE a la Presidencia del Gobierno, @sanchezcastejon, a S.M. el Rey, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. #SesionDeInvestidura — Meritxell Batet (@meritxell_batet) 25 de julio de 2019

Dos meses para disolver las Cortes y 47 días más para elecciones

Tras los pasos de 2016

Felipe VI será informado previsiblemente en las próximas horas por Batet del resultado de la votación en el Congreso y el hecho de que, en consecuencia, el candidato propuesto no ha conseguido la mayoría necesaria para ser investido.A partir de ahí, el jefe del Estado tiene que decidir si convoca en este momento una nueva ronda de consultas o da un tiempo a los partidos para saber más adelanteEsta segunda opción es la que parece más probable teniendo en cuenta los antecedentes.De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución,Por lo tanto,los grupos políticos pueden tartar de alcanzar un acuerdo.En este periodo,, ya que la Constitución establece que en ese periodo "se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos, igual que lo puede intentar hacer otro líder político.En caso de que no lo consigan en esos dos meses, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocaráEsto es así porque al inicio de la pasada legislatura los partidos modificaron la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral,La repetición de elecciones ya se produjo en 2016, cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo de Ciudadanos de principios de marzo,y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año.En la XII Legislatura, el Rey propuso a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno en dos ocasiones. En la primera de ellas, el candidato no consiguió la confianza del Congreso de los Diputados , sometiendo su candidatura a votación los días 31 de agosto de 2016 y 2 de septiembre de 2016. Sin embargo,, tras la abstención del PSOE